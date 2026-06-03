현대백화점 자원순환 시스템 '프로젝트 100' 결실…4년간 제작 친환경 쇼핑백 3200만장 달해

◇현대백화점 친환경 쇼핑백. 사진제공=현대백화점

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현대백화점이 독립 자원순환 시스템 '프로젝트(Project) 100'을 통해 2022년 6월 전국 점포에 업계 최초로 도입한 친환경 쇼핑백이 올해 5월 말까지 총 3200만장에 달하는 것으로 나타났다.

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현대백화점 관계자는 "지난 4년간 폐지 함유율 100% 재생지를 활용한 친환경 쇼핑백 사용으로 기존 고급 용지로 만든 쇼핑백 제작에 들어가는 약 8000여 톤(t)의 목재 사용을 절감했다"며 "이는 목재 생산에 투입되는 약 5만 3000여 그루의 나무를 보호하게 되는 것"이라고 설명했다.

프로젝트 100은 백화점에서 발생하는 택배 박스, 포장 용기 등의 폐지를 자체적으로 수거한 뒤 원료화해 100% 재생지로 만들고, 이를 다시 친환경 쇼핑백으로 제작해 고객에게 제공하는 순환 구조의 시스템이다. 지난 4년 동안 친환경 쇼핑백 제작에 활용된 현대백화점 폐지 물량은 1758톤에 달하며, 쇼핑백 제작 시에는 코팅 등 일체의 추가 가공을 하지 않아 사용 후 재활용도 가능하다.

현대백화점은 또한 폐비닐 자원순환 프로세스인 '비닐 투 비닐(Vinyl to Vinyl)'도 2024년 6월부터 업계 최초로 운영 중이다. 점포에서 발생한 비닐을 열분해해 새 비닐봉투로 제작한 뒤 다시 점포에서 사용하는 자원순환 모델로, 최근 나프타 가격 급등에 따른 비닐 수급 불안 속에서도 안정적으로 자원을 확보하는 실질적 대안으로도 주목받고 있다.

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한편 현대백화점은 내년 친환경 쇼핑백 디자인 리뉴얼을 추진할 계획이다. 초록 색상과 나무 그래픽으로 친환경 성과를 강조하는 기존 디자인에서 한 단계 나아가, 현대백화점만의 고급스러운 이미지를 가미해 자원순환의 가치를 더욱 자연스럽고 세련되게 전달하겠다는 방침이다.

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현대백화점 관계자는 "앞으로도 단순 친환경 이미지 구축에 그치지 않고 고객들과 생활 속에서 함께 나눌 수 있는 진정성 있는 ESG 경영에 앞장서 나가겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com