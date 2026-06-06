풀무원, 노티드와 협업 '두부 도넛' 출시

풀무원식품(대표 천영훈)이 '노티드'와 협업 개발한 '두부도넛'을 7월 7일까지 전국 노티드 매장에서 판매한다.

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노티드의 이번 신메뉴 '두부도넛'은 반죽과 크림에 풀무원의 '고농도 진한 두부'를 넣은 것이 특징으로, '두유 글레이즈 두부넛?', '피넛버터 글레이즈 두부넛?', '두부크림 네모네모 두부넛' 등 총 3종이다.

이번 신메뉴의 핵심 재료로 사용된 풀무원의 '고농도 진한 두부'는 국내 두부 시장 No.1[i]을 굳건히 지켜 온 풀무원이 두부 시장의 패러다임을 전환할 제품으로 지난달 야심 차게 출시한 프리미엄 두부 제품이다. 고농도 콩물로 콩 본연의 고소함을 극대화해 기존 자사 두부 대비 30% 더 진한 '고농도 진한 두부' 3종(진한 두부, 순두부, 연두부)과 20% 더 진한 '고농도 진한 다용도 두부' 라인업을 갖췄다.

풀무원 관계자는 "풀무원 두부로 맛있고 색다른 경험을 선사하기 위해 MZ세대들이 선호하는 디저트 브랜드 노티드와 협업하여 '두부도넛'을 선보이게 되었다"며 "도넛과도 완벽하게 조화를 이루는 '고농도 진한 두부'의 매력을 많은 분들이 느껴보시기를 바란다"고 말했다.

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한편, 풀무원은 이번 노티드 신메뉴 두부도넛 협업 출시를 기념해 다양한 온라인 프로모션을 준비했다. 풀무원 매거진 인스타그램(@pulmuone.magazine)에서 '두부도넛' 출시 기념 연계 이벤트를 진행하며, 자사몰 #풀무원(샵풀무원)에서는 '고농도 진한 두부' 할인 기획전을 통해 더 많은 소비자에게 제품 경험 기회를 제공할 예정이다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com