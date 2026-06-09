[SC 헬스칼럼] 아이가 자꾸 눈을 찡그린다면?…눈이 보내는 'SOS'

아이들은 시력이 나빠져도 그 차이를 스스로 인지하기 어렵다.

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태어날 때부터 세상이 흐릿하게 보였다면 그것이 당연하다고 믿기 때문이다. 그래서 부모는 아이의 말보다 '행동'에 주목해야 한다. 만약 아이가 TV나 책을 볼 때 자꾸 가까이 다가가려 하거나, 먼 곳을 볼 때 눈을 가늘게 뜨고 찡그린다면 근시의 신호일 가능성이 높다.

반면 책을 조금만 봐도 금방 싫증을 내거나 머리가 아프다고 짜증을 부린다면 원시나 난시로 인한 눈의 피로를 의심해 봐야 한다.

사물을 볼 때 고개를 옆으로 돌리거나 기울여서 보는 습관은 난시 혹은 사시가 보내는 위험 신호일 수 있다. 이러한 행동들은 아이가 나름대로 세상을 더 선명하게 보기 위해 사투를 벌이고 있다는 증거다. 이런 모습이 관찰된다면 즉시 안과를 찾아 정밀 검사를 받아 보는 것이 현명하다.

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굴절이상 진단을 받으면 많은 부모가 "안경을 쓰면 눈이 더 나빠지는 것 아니냐"며 걱정한다.

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하지만 이는 명백한 오해다. 안경은 빛의 굴절을 바로잡아 망막에 선명한 자극을 전달하는 도구일 뿐이다. 오히려 적기에 안경을 쓰지 않으면 뇌에 선명한 이미지가 전달되지 않아 시력 발달이 영구적으로 저하될 수 있다. 성장기 아이의 시력이 계속 변하는 것은 안경 때문이 아니라, 신체가 자라면서 안구의 길이도 함께 길어지기 때문에 발생하는 자연스러운 과정임을 명확히 인지해야 한다.

최근 의학의 발전으로 근시 진행을 억제하는 선택지도 넓어졌다. 아이의 상태에 따라 저농도 아트로핀 점안액 투여, 수면 중 착용하는 드림렌즈(OK렌즈), 특수 근시 억제 안경렌즈 등 검증된 임상 데이터를 바탕으로 맞춤형 솔루션을 제안한다. 특히 최근 연구 중인 적색광 치료 등 최신 트렌드를 반영한 관리법은 근시로 고민하는 부모들에게 새로운 희망이 되고 있다.

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치료와 더불어 무엇보다 중요한 것은 일상 속의 예방과 관리다. 눈 건강을 지키는 가장 효과적인 방법은 의외로 간단하다.

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첫째, 하루 1시간 이상의 야외 활동이다. 햇볕을 쬘 때 분비되는 도파민은 안구가 비정상적으로 길어지는 것을 억제해 근시 예방에 큰 도움을 준다.

둘째, '30-20-20 법칙'을 실천하는 것이다. 스마트폰이나 책을 30분 봤다면, 20피트(약 6m) 밖을 보며 20초간 눈의 조절 근육을 쉬게 해줘야 한다.

마지막으로, 안과 검진의 적기인 3세와 6세를 반드시 기억하자. 3세는 정확한 굴절 검사가 가능해지는 시기이며, 6세는 시력이 완성되어 초등학교에 입학하는 시점인 만큼 평생 시력을 좌우하는 마지막 기회이기 때문이다. 이 시기의 정기 검진은 아이에게 선명한 세상을 선물하는 가장 값진 보험이다. 지금 우리 아이가 눈을 찡그리며 세상을 보고 있지는 않은지, 부모의 따뜻한 시선으로 다시 한번 살펴볼 때다.

도움말=온누리안과병원 사시클리닉 안효숙 원장