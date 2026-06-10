[SC 헬스칼럼] 스마일프로와 프레스비욘드…40대 시력교정 최적의 선택은?

최근 시력교정을 위해 안과 진료실을 찾는 40대 이상 분들이 가장 먼저 요청하는 수술은 단연 '스마일프로'다. 현존하는 시력교정술 중 레이저 속도가 가장 빠르고 수술 다음 날 바로 일상 복귀가 가능하다는 점은 시간적 여유가 없는 직장인들에게 거부할 수 없는 매력이기 때문이다.

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그러나 정밀 검사를 마친 후 '스마일프로보다 더 적합한 수술이 있다'는 정보를 드리면 환자분들은 대개 의아해한다.

이 지점에서 많은 이들이 간과하는 사실이 있다. 단순히 멀리 있는 글씨를 잘 보게 만드는 것과, 돋보기 없이 손 안의 스마트폰 화면까지 선명하게 보는 것은 완전히 다른 영역이라는 점이다.

스마일프로는 각막 절삭을 최소화해 안구건조증 우려를 줄이고 원거리 시력을 정교하게 잡아주는 혁신적인 수술이다. 시력 저하로 고민하는 2030 세대에게는 이보다 더 훌륭한 대안을 찾기 어렵다.

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하지만 40대라면 눈의 조건이 본질적으로 다르다.

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이 시기는 이미 수정체의 탄력이 떨어지면서 가까운 곳이 잘 보이지 않는 '노안'이 진행되는 단계다. 이러한 조절력 저하를 고려하지 않은 채 스마일프로로 원거리 시력만 1.0으로 맞추면 어떻게 될까.

먼 곳은 시원하게 잘 보일지 몰라도, 정작 코앞의 서류나 스마트폰을 볼 때는 수술 전보다 훨씬 더 두꺼운 돋보기를 찾아 써야 하는 역설적인 불편함과 마주하게 된다.

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40대 이후 시력교정의 핵심은 단순히 '얼마나 빨리 회복하느냐'가 아니라, '돋보기 없이 얼마나 편안하게 일상을 누릴 수 있느냐'에 맞춰져야 한다.

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안경과 돋보기로부터 동시에 해방되기를 원하는 이들에게는 라식 기반의 노안교정술인 '프레스비욘드(Presbyond)'가 훨씬 탁월한 선택지다. 스마일프로가 '속도'에 집중한다면, 프레스비욘드는 빛이 맺히는 '초점의 깊이'에 집중하기 때문이다.

이 수술은 레이저를 이용해 각막의 구면수차를 0.01㎜ 단위로 미세하게 조정하여 초점이 맺히는 범위를 앞뒤로 길게 늘려준다. 이렇게 확보된 깊은 초점 심도는 먼 곳부터 중간 거리, 코앞까지 시야가 끊김 없이 부드럽게 이어지는 이른바 '블렌디드 비전(Blended Vision)'을 완성한다. 노안으로 인해 급격히 좁아진 시야의 범위를 정밀한 기술력으로 넓혀주는 것이다.

양쪽 눈의 도수를 다르게 설계하기 때문에 "수술 후 어지럽지 않을까" 걱정할 수 있다.

주로 사용하는 눈인 '주시안'은 먼 거리를, 반대쪽 눈은 소량의 근시를 남겨 가까운 거리를 보완하게 만드는데, 프레스비욘드로 길어진 초점 심도 덕분에 두 눈이 받아들이는 상은 뇌 속에서 자연스럽게 융화된다. 이른바 '신경 적응(Neuro-adaptation)' 과정을 거치고 나면 뇌가 이질감 없이 모든 거리를 선명하고 입체적으로 인식하게 된다.

이 수술은 또한 단순한 기계적 수치에 의존하지 않는다. 환자의 주시안 특성은 물론 평소 업무 환경과 미세한 생활 습관까지 다각도로 분석해 가장 개인화된 맞춤형 수술을 설계한다.

나이가 들어감에 따라 눈의 상태가 변화하듯, 시력교정술 역시 그 변화에 과학적이고 유연하게 대처할 수 있어야 한다. 눈의 노화 속도와 삶의 패턴을 명확히 읽어내고 그에 가장 걸맞은 맞춤형 시야를 설계하는 것, 그것이 바로 진정한 시력교정의 가치다.

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장