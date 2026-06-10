"스페이스X 상장 땐 백만장자 직원 4천명 탄생"…지역 부동산 시장 꿈틀

사진출처=스페이스X

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 우주항공 기업 '스페이스X'의 상장이 임박한 가운데 약 4000명의 백만장자가 탄생할 것이라는 예측이 나왔다.

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이로 인해 미국 텍사스 남부 국경도시의 부동산 시장이 들썩이고 있다. 상장을 계기로 수천 명의 직원의 자산이 증가함에 따라 회사 본사가 있는 지역의 주택시장이 큰 영향을 미칠 것이라는 전망도 제기됐다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 오는 12일(현지시각) 스페이스X가 미국 나스닥 시장에 'SPCX' 종목 코드로 상장할 예정이며, 기업가치는 약 1조 8000억 달러(약 2746조원), 공모가는 주당 135달러 수준으로 거론된다.

상장이 성사될 경우 미국 역사상 최대 규모 IPO(기업공개) 중 하나가 될 전망이다.

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특히 업계에서는 스페이스X가 오랫동안 현금 보상보다 주식 기반 보상 체계를 활용해 온 만큼, 상장 이후 약 4000명의 직원이 새롭게 '백만장자' 대열에 합류할 수 있다는 전망도 제기된다. 엔지니어뿐 아니라 구내식당 직원 등 다양한 직군이 스톡옵션을 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

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이로 인해 텍사스 남부 국경도시인 브라운즈빌이 들썩이고 있다.

브라운즈빌은 스페이스X의 발사기지 '스타베이스(Starbase)'와 가까운 지역으로, 최근 수년간 회사 인력 유입과 함께 주택 수요가 증가해 왔다. 美 부동산 매체에 따르면 브라운즈빌의 중간 주택 매물가는 약 29만 달러(약 4억 4000만원)로 미국 전국 중간값(42만 5000달러)을 크게 밑돈다. 다만 100만 달러 이상 고급 주택 매물 비중은 4% 수준에 불과해 공급이 제한적인 상황이다.

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현지 부동산 업계는 상장 이후 유동성을 확보한 직원 자금이 고급 주택시장으로 유입될 가능성에 주목하고 있다.

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공급이 제한된 상황에서 신규 자산가들의 수요가 일부만 유입돼도 상위 시장 가격은 빠르게 움직일 수 있다는 분석도 나오고 있다.

다만 지역 내 우려도 적지 않다. 임대료와 재산세 상승, 로켓 발사 일정에 따른 해변 통제 등 생활환경 변화에 대한 불만도 나오고 있다. 그럼에도 현지에서는 스페이스X가 일자리 창출과 관광객 증가, 지역 투자 확대를 이끌었다는 평가가 우세한 분위기다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com