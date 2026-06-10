롯데카드, 한국백혈병어린이재단에 소아암 환아·가족 위한 쉼터 후원금 및 임직원 사회공헌기금 전달

◇9일 롯데카드 본사에서 진행된 소아암 쉼터 후원 및 임직원 사회공헌기금 전달식. 정상호 롯데카드 대표이사(오른쪽)와 서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장. 사진제공=롯데카드

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롯데카드가 한국백혈병어린이재단과 소아암 환아와 가족을 위한 쉼터 후원금과 임직원 사회공헌기금 전달식을 진행했다.

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9일 서울 종로구 롯데카드 본사에서 진행된 전달식에는 롯데카드 정상호 대표이사와 한국백혈병어린이재단 서선원 사무총장이 참석했다.

롯데카드는 소아암 환아 및 가족을 돕기 위해 2018년부터 신용카드사회공헌재단과 함께 '소아암 쉼터'를 지원하고 있다. 이번 후원금은 2억9074만6615원으로, 여덟 번째 소아암 쉼터 개소에 이용된다.

소아암 쉼터는 지방 거주 소아암 환아와 가족이 치료받는 동안 머물 수 있는 독립된 형태의 숙박 공간으로, 첫 개소 이후 2026년 4월까지 총 2만445명이 이용했다. 쉼터는 서울 주요 병원과 가까운 대학로와 교대역 인근에 위치해 통원으로 인한 체력적 소모를 최소화하고 침구, 식기, 생활용품 등이 비치돼 있다.

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롯데카드는 이날 소아암 환아 치료비 지원을 위해 지난해 임직원이 기부한 사회공헌기금 1268만8528원도 전달했다. 이 기금은 임직원들이 급여의 끝전을 모아 기부하는 급여우수리 나눔 캠페인과 동일한 금액을 회사도 기부하는 매칭그랜트 방식으로 조성됐다. 롯데카드는 올해로 12년째 임직원 사회공헌기금을 전달했고, 누적 후원금은 1억6153만666원이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com