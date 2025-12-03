반스, '케이팝 데몬헌터스'와 함께한 협업 컬렉션 공개

기사입력 2025-12-03 09:06


반스, '케이팝 데몬헌터스'와 함께한 협업 컬렉션 공개
'반스X케데헌' 컬렉션. 반스 제공

오리지널 액션 스포츠·라이프스타일 브랜드 반스(Vans)가 넷플릭스 글로벌 화제작 '케이팝 데몬헌터스(이하 케데헌)' 속 캐릭터들과 '자기 자신을 받아들이는 힘'에서 영감받은 풋웨어 컬렉션을 독점 공개한다.

이번 '반스X케데헌' 컬렉션은 작품 속 세계적인 걸그룹 헌트릭스(루미, 미라, 조이)와 이들의 라이벌 보이그룹인 사자보이즈, 든든한 수호자 더피 타이거와 서씨 등 주요 캐릭터들을 클래식 슬립온(Classic Slip-On), 올드스쿨(Old Skool), 올드스쿨 V(Old Skool V), 어센틱(Authentic), 스케이트-하이(Sk8-Hi) 실루엣에 생동감 있게 구현했다.

반스의 아이코닉한 체커보드 패턴은 클래식 슬립온과 스케이트-하이에 사용되었으며, 올드스쿨에는 영화 속 요괴들의 상징적인 패턴을 적용해 두 세계관을 자연스럽게 연결했다. 이번 '반스X케데헌' 컬렉션은 성인부터 키즈까지 가족 모두 착용할 수 있는 풀 패밀리 사이즈로 구성되었다.


반스, '케이팝 데몬헌터스'와 함께한 협업 컬렉션 공개
'반스X케데헌' 컬렉션. 반스 제공
반스와 마찬가지로, 케데헌은 '자신의 과거를 있는 그대로 받아들이며 주변 커뮤니티와 함께 성장한다'는 진정성을 강조한다. 이번 컬렉션은 전 세계 팬들이 영화 속 인상적인 장면들을 담은 클래식한 실루엣을 통해 일상 속 스트리트 스타일로 표현할 수 있는 제품들로 구성되었다.

케데헌과 함께한 컬렉션 제품은 12일부터 반스 온·오프라인 스토어에서 만나볼 수 있으며, 컬렉션 제품 구매 시 더피 타이거 스티커가 함께 제공될 예정이다. 또한, 12일부터 18일까지 신세계백화점 강남점 및 롯데백화점 잠실점에서 제품 론칭을 기념한 '반스X케데헌' 스토어가 진행될 예정이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 촬영장서 하대 당했다..서러움에 울컥 "주제 파악 못한다고"

2.

‘오겜 빌런’ 허성태, 전교 1등 성적 공개…‘대기업 출신 배우’ 반전 스펙

3.

故 죠앤 11주기, 美 사망 미스터리..CSI도 원인 못 찾아

4.

'76년생 미혼남 정승제, 장가 못간 이유 고백 "사실 내가…" ('정승제 하숙집')

5.

박서준, 면전서 대놓고 얼평 당했다..."얘 주연 급은 아닌데?" ('감독 고창석')

스포츠 많이본뉴스
1.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

2.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

3.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

4.

'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?

5.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

스포츠 많이본뉴스
1.

"팬들인가, 깡패인가" '이강인 무대' 프랑스서 벌어진 충격 사건.."선수에게 침 뱉고, 걷어차고, 인종차별 모욕"

2.

"손흥민 감격의 토트넘 복귀" 역대급 '초대형 행사' 예고..."7번 영구 결번 지정, 동상 제작 요구"→"SON 방문에 즉시 티켓 매진"

3.

작심 발언! '亞 최초 EPL 주장' 손흥민 빈자리 너무 크다..."리더십 전혀 효과 없어" NEW 캡틴, '기강 와르르' 토트넘 방치 중

4.

'한국에서나 통했던 투수잖아…' 몸값 폭등한 폰세 향한 비판론 등장. KBO리그 레벨이 의심된다?

5.

홈런 1위·타율 2위→그런데 공격력 강화했다…'우승 조각' 아직? 시장 문 두드릴까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.