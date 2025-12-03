반스, '케이팝 데몬헌터스'와 함께한 협업 컬렉션 공개

오리지널 액션 스포츠·라이프스타일 브랜드 반스(Vans)가 넷플릭스 글로벌 화제작 '케이팝 데몬헌터스(이하 케데헌)' 속 캐릭터들과 '자기 자신을 받아들이는 힘'에서 영감받은 풋웨어 컬렉션을 독점 공개한다.
이번 '반스X케데헌' 컬렉션은 작품 속 세계적인 걸그룹 헌트릭스(루미, 미라, 조이)와 이들의 라이벌 보이그룹인 사자보이즈, 든든한 수호자 더피 타이거와 서씨 등 주요 캐릭터들을 클래식 슬립온(Classic Slip-On), 올드스쿨(Old Skool), 올드스쿨 V(Old Skool V), 어센틱(Authentic), 스케이트-하이(Sk8-Hi) 실루엣에 생동감 있게 구현했다.
반스의 아이코닉한 체커보드 패턴은 클래식 슬립온과 스케이트-하이에 사용되었으며, 올드스쿨에는 영화 속 요괴들의 상징적인 패턴을 적용해 두 세계관을 자연스럽게 연결했다. 이번 '반스X케데헌' 컬렉션은 성인부터 키즈까지 가족 모두 착용할 수 있는 풀 패밀리 사이즈로 구성되었다.
'반스X케데헌' 컬렉션. 반스 제공
반스와 마찬가지로, 케데헌은 '자신의 과거를 있는 그대로 받아들이며 주변 커뮤니티와 함께 성장한다'는 진정성을 강조한다. 이번 컬렉션은 전 세계 팬들이 영화 속 인상적인 장면들을 담은 클래식한 실루엣을 통해 일상 속 스트리트 스타일로 표현할 수 있는 제품들로 구성되었다.
케데헌과 함께한 컬렉션 제품은 12일부터 반스 온·오프라인 스토어에서 만나볼 수 있으며, 컬렉션 제품 구매 시 더피 타이거 스티커가 함께 제공될 예정이다. 또한, 12일부터 18일까지 신세계백화점 강남점 및 롯데백화점 잠실점에서 제품 론칭을 기념한 '반스X케데헌' 스토어가 진행될 예정이다.