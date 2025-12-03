대한산악연맹, AR클라이밍 통해 2025 유소년 스포츠기반 구축사업 전개
|대한산악연맹제공
사단법인 대한산악연맹(회장 조좌진)이 '2025 유소년 스포츠 기반구축 사업'으로 AR클라이밍을 활용한 학교체육 참여 확대를 추진 중이다.
대한산악연맹은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 지원으로 '2025 유소년 스포츠 기반구축 사업'을 추진 중이다. 학생 체력 향상과 스포츠클라이밍 저변 확대를 위해 AR클라이밍을 통해 학교 체육 참여 기회를 제공하고 있다.
이번 사업은 전국 20개 초등학교에서 약 4000여 명(누적인원)의 학생이 참여하고 있으며, 초등학생 눈높이에 맞춘 AR(증강현실) 기반 스포츠클라이밍 프로그램을 학교 안에서 안전하게 배울 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
특히 유소년 신체 발달 단계를 고려한 맞춤형 프로그램을 통해 체육 활동 참여율을 높이고 체력 증진을 도모한다. 학생들은 게임형 콘텐츠를 활용해 근력·유연성·순발력·심폐지구력 등 기초 체력을 자연스럽게 향상시키며 스포츠클라이밍의 매력을 쉽고 재미있게 경험할 수 있다.
|대한산악연맹제공
'2025 유소년 스포츠 기반구축 사업'은 유소년 맞춤형 변형스포츠 모델 개발 및 교육 프로그램 보완·시뮬레이션 교원 대상 설명회 및 직무연수 학교체육 강습 보급 및 용품 지원 참여 학교 학생 대상 권역별 대회 개최 등 네 가지 분야로 운영되고 있다.
올해는 특히 운동량 데이터 기반의 맞춤형 체력 향상 콘텐츠를 새롭게 개발해 진행했다. 학생 개인별 운동량을 측정·분석해 부족한 체력 요소를 보완하며, 학교 체력평가(PAPS)와 연계한 개별 훈련 프로그램도 제공한다.
참여 학생들을 위한 권역별 대회도 열린다. 20개 학교를 대상으로 대표 학생 6명이 1일부터 5일까지 오프라인 예선을 진행하며, 이후 12일부터 온라인 본선 대회가 개최된다. 예선전에서 올라온 상위 총 8개 학교가 참여해 학교별 6명의 점수를 합산해 순위를 결정하며, 1~3위 학교에 시상이 이뤄진다.
|대한산악연맹제공
조좌진 대한산악연맹 회장은 "학생들이 학교에서도 쉽고 즐겁게 클라이밍을 경험할 수 있도록 학교 체육 활성화와 건강한 스포츠 문화 확산에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
