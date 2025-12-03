국민체육진흥공단, 국내 최초로 체육시설 안전 점검에 AI 도입

[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 급변하는 기술 환경에 대응하고, 국민이 안심하고 체육활동을 즐길 수 있는 환경 조성을 위해 국내 최초로 체육시설 안전 점검 분야에 인공지능(AI)을 시범 도입했다.
체육공단은 지난 11월 올림픽공원 내 올림픽수영장에서 인공지능(AI) 기반 시범 점검을 진행했다. 점검에서는 자율 비행 기능을 갖춘 드론과 휴대형 안전진단 장비를 함께 운용해 시설물의 구조적 결함을 다각도에서 확인했다. 드론은 높은 천장과 구조물 상단 등 사람의 접근이 어려운 고위험 구역을 점검했고, 휴대형 장비는 실내 벽면, 기둥 및 바닥 등 세밀한 균열과 박락 상태를 근접 촬영 방식을 통해 확인했다.
두 장비 모두 회전형 라이다(LiDAR) 센서와 인공지능(AI) 영상 분석 모듈을 탑재해 시설물에 대한 3차원(3D) 지도를 만들고 인공지능(AI)이 자동으로 손상 부위를 식별하는 첨단 기술을 갖췄으며, 점검 결과는 전용 디지털 프로그램으로 빠르게 확인할 수 있다.
그동안 교량·터널·댐 등 인프라 시설 점검에 인공지능(AI)이 활용된 적은 있지만, 체육시설에 대한 적용은 이번이 최초다. 이로써, 체육시설 분야에서도 인공지능(AI)을 활용한 안전 점검으로 높은 안정성과 우수한 결과를 확보할 수 있다는 사실을 입증했다.
체육공단 관계자는 "이번 시범 점검을 통해 점검자의 안전은 물론 효율성 높은 체육시설 점검이 가능하다는 것을 알 수 있었다."라며, "앞으로 시범 점검의 성과를 바탕으로 효율성과 정확도 검증을 거쳐 전국 체육시설로 확대할 계획"이라고 밝혔다.
한편, 체육공단은 내년에 약 10개소의 체육시설에 인공지능(AI) 기반 안전 점검을 계획하고 있으며, 점검된 데이터는 민간기업의 학습효과를 돕기 위해 '공공데이터'로 제공할 예정이다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com