한국 쇼트트랙 밀라노 출전권, '딱 한 장' 빼고 싹쓸이...金 사냥 제…

[스포츠조선 이현석 기자]딱 한 장만 빼고 모두 챙겼다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽을 향한 한국 쇼트트랙 대표팀의 여정이 본격적으로 시작된다.
국제빙상경기연맹(ISU)은 11일(한국시간) 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1∼4차 대회 결과에 따른 국가별 올림픽 출전권 획득 결과를 공지했다.
한국은 남자 500ｍ에 2명, 1000ｍ와 1500ｍ에 각각 3명, 여자 500ｍ, 1000ｍ, 1500ｍ에 각각 3명이 출전한다. 남녀 계주와 혼성 계주도 무난하게 출전권을 따냈다.
기대 이상의 성과다. 한국은 앞서 2010년 밴쿠버 동계올림픽에서 여자 1,000ｍ 한 장, 2014 소치 대회 남자 500ｍ와 1,000ｍ에서 각각 한 장씩의 출전권을 놓쳤고, 2022 베이징 대회에선 남녀 500ｍ에서 한 장씩 출전권을 획득하지 못했다. 홈 이점을 누린 2018년 평창 동계올림픽에서만 남녀 모든 종목 출전권을 획득했다. 한국은 평창 대회를 제외하면 밴쿠버 올림픽 이후 역대 최고의 올림픽 예선 성적을 냈다.
밀라노·코르티나담페초 올림픽 쇼트트랙 출전권은 1∼4차 월드투어 성적 중 선수별로 가장 좋은 3개의 성적을 더해 높은 순서대로 남녀 500ｍ와 1,000ｍ는 총 32장, 1,500ｍ는 36장을 국가별로 배분한다. 개인 종목은 국가당 최대 3명의 선수를 내보낼 수 있다. 캐나다와 중국, 개최국 이탈리아는 전 종목 모든 출전권을 획득했다. 한국은 남자 500m를 제외한 전 종목에서 최대 출전권을 확보하며, 밀라노 대회 금메달 기대감을 더욱 높였다.