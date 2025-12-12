한국 쇼트트랙 밀라노 출전권, '딱 한 장' 빼고 싹쓸이...金 사냥 제대로 나선다

기사입력 2025-12-12 12:22


한국 쇼트트랙 밀라노 출전권, '딱 한 장' 빼고 싹쓸이...金 사냥 제…
EPA연합뉴스

한국 쇼트트랙 밀라노 출전권, '딱 한 장' 빼고 싹쓸이...金 사냥 제…
AP연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]딱 한 장만 빼고 모두 챙겼다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽을 향한 한국 쇼트트랙 대표팀의 여정이 본격적으로 시작된다.

국제빙상경기연맹(ISU)은 11일(한국시간) 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 1∼4차 대회 결과에 따른 국가별 올림픽 출전권 획득 결과를 공지했다.

한국은 남자 500ｍ에 2명, 1000ｍ와 1500ｍ에 각각 3명, 여자 500ｍ, 1000ｍ, 1500ｍ에 각각 3명이 출전한다. 남녀 계주와 혼성 계주도 무난하게 출전권을 따냈다.

기대 이상의 성과다. 한국은 앞서 2010년 밴쿠버 동계올림픽에서 여자 1,000ｍ 한 장, 2014 소치 대회 남자 500ｍ와 1,000ｍ에서 각각 한 장씩의 출전권을 놓쳤고, 2022 베이징 대회에선 남녀 500ｍ에서 한 장씩 출전권을 획득하지 못했다. 홈 이점을 누린 2018년 평창 동계올림픽에서만 남녀 모든 종목 출전권을 획득했다. 한국은 평창 대회를 제외하면 밴쿠버 올림픽 이후 역대 최고의 올림픽 예선 성적을 냈다.

밀라노·코르티나담페초 올림픽 쇼트트랙 출전권은 1∼4차 월드투어 성적 중 선수별로 가장 좋은 3개의 성적을 더해 높은 순서대로 남녀 500ｍ와 1,000ｍ는 총 32장, 1,500ｍ는 36장을 국가별로 배분한다. 개인 종목은 국가당 최대 3명의 선수를 내보낼 수 있다. 캐나다와 중국, 개최국 이탈리아는 전 종목 모든 출전권을 획득했다. 한국은 남자 500m를 제외한 전 종목에서 최대 출전권을 확보하며, 밀라노 대회 금메달 기대감을 더욱 높였다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'박지윤과 파경' 최동석, 홀로살이 중 대참사 "알몸 상태로 쓰러져..디스크로 병원行"

2.

"E컵? 본 적 없어" 이이경 사생활 의혹 폭로자, DM 추가 공개

3.

이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거주"

4.

'51세 돌싱' 서장훈, 재혼 언급에 스튜디오 술렁 "자녀 보고 싶나봐" ('미우새')

5.

'블랙핑크 지수' 친언니, 전직 승무원다운 단아한 미모..'군포 한효주' 인증

스포츠 많이본뉴스
1.

역대급 희소식! "대한민국 월드컵 A조 1위로 올라간다"…멕시코는 부진 예상 "조 2~3위 유력"

2.

최강자 다 떠났는데 216K 공동 다승왕 1명이 남았다. 내년 KBO리그 얼마나 폭격할까

3.

美매체 소신 발언, 손흥민 초비상, 이 문제 터지면 우승불가..."감독 영역 불안"→플레이오프 진출 경험 無

4.

뉴욕팬들 대충격! '북극곰' 포기한 메츠, "나이가 많잖아" 오퍼도 안했다고? BAL 5년-2283억 공식 발표

5.

'우승 주역' 日한신 투수코치가 롯데에 온다고? 가네무라 투수 총괄 영입…젊은피 육성 전문가 [공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

역대급 희소식! "대한민국 월드컵 A조 1위로 올라간다"…멕시코는 부진 예상 "조 2~3위 유력"

2.

최강자 다 떠났는데 216K 공동 다승왕 1명이 남았다. 내년 KBO리그 얼마나 폭격할까

3.

美매체 소신 발언, 손흥민 초비상, 이 문제 터지면 우승불가..."감독 영역 불안"→플레이오프 진출 경험 無

4.

뉴욕팬들 대충격! '북극곰' 포기한 메츠, "나이가 많잖아" 오퍼도 안했다고? BAL 5년-2283억 공식 발표

5.

'우승 주역' 日한신 투수코치가 롯데에 온다고? 가네무라 투수 총괄 영입…젊은피 육성 전문가 [공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.