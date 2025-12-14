핸드볼 H리그 남자부, 1라운드 MVP에 하남시청 김지훈 '영광'
|
|
|사진제공=한국핸드볼연맹
|
|
|사진제공=한국핸드볼연맹
[스포츠조선 김가을 기자]김지훈(하남시청)이 '신한 SOL뱅크 2025~2026 핸드볼 H리그' 남자부 1라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
한국핸드볼연맹은 14일 '김지훈이 1라운드 5경기에서 14득점-2도움-5스틸-6리바운드를 기록했다. 1라운드 MVP가 됐다'고 발표했다.
라운드 MVP는 매 라운드 공격과 수비 항목에 대해 한국핸드볼연맹에 자체 개발한 별도 채점 시스템을 적용해 선정한다. 김지훈이 211.5점을 받아 201.5점의 장동현(SK)을 제치고 1라운드 MVP가 됐다.
김지훈은 "팀이 2년 연속 3위를 했는데 올해 더 높은 곳을 바라보고 있다. 개인적으로는 베스트7에 선정되도록 열심히 하겠다"고 말했다.
1라운드 베스트 팀에는 인천도시공사가 선정됐다. 인천도시공사는 1라운드에서 4승1패를 기록했다.
|
|
|사진제공=한국핸드볼연맹
라운드 MVP 상금은 100만원, 베스트팀 상금은 50만원이다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.