'눈물로 화장 번졌다' 전용기+개막식 불참+디바 논란 '유튜버 복서의 연인' 레이르담, 폴 응원 속 올림픽 신기록 '금메달'...실력만큼은 '진짜'

'유튜버 복서' 제이크 폴의 연인으로 유명한 유타 레이르담이 네덜란드 선수단에 첫번째 금메달을 선물했다. 레이르담은 10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스피드 스케이팅 여자 1000ｍ에서 1분12초31의 올림픽 신기록으로 우승을 차지했다.
이날 레이스에서 마지막 15조 아웃코스에서 출발한 레이르담은 초반 200ｍ를 17초68로 주파하며 3위에 그쳤다. 하지만 막판 불꽃 같은 스퍼트에 성공하며 이날 동메달을 차지한 일본의 다카기 미호가 보유한 올림픽 기록(1분13초19)을 경신하며 금메달을 차지했다. 함께 출전한 500ｍ 세계기록 보유자 펨케 콕(25)은 0.28초 뒤진 1분12초59를 작성, 은메달을 획득했다.
네덜란드는 이날 스피드 스케이팅에서만 2개(금1·은1) 메달을 따내며 노메달에서 벗어났다.
사진캡처=레이르담 SNS
2022년 베이징 대회 1000m에서 은메달을 획득했던 레이르담은 두 번째 올림픽에서 생애 첫 금메달을 목에 걸었다. 그는 감격의 눈물을 흘리며 눈화장이 번지기도 했다. 특히 이날 경기에는 약혼자인 폴이 직접 찾아 응원전을 펼쳤다. 중계 화면은 폴의 모습을 잡아주며 팬들의 관심을 끌어올렸다.
이날 경기장 2번째 줄에 앉아 네덜란드 상징인 주황색 스카프를 두르고 레이르담을 응원한 폴은 연인의 우승 확정 후 감격의 눈물을 흘리는 모습이 포착됐다.
레이르담은 이번 대회 최고의 스타 중 하나다. 그는 명실상부한 세계 정상급 스케이터다. 세계선수권대회에서만 금메달 7개를 포함해 총 13개의 메달을 목에 걸었다.
하지만 경기장 밖 생활이 더 큰 주목을 받았다. 레이르담과 폴은 2023년 인스타그램을 통해 연인 관계임을 밝혔고, 지난해 3월 약혼했다. 둘 다 SNS에서 큰 인기를 누리는 인플루언서 커플인데, 레이르담 인스타그램 팔로워는 500만명, 폴의 팔로워는 2800만명이 넘는다. 둘이 합하면 3300만명에 달한다.
폴은 유튜브 영상으로 유명세를 얻었고, 5년 전 프로복싱 무대에 발을 들였다. 그는 2024년 11월 마이크 타이슨과 대결한데 이어, 지난해 12월에는 헤비급 복싱 챔피언 출신 앤서니 조슈아(영국)와 격돌했다. 당시 KO패를 당한 폴은 턱뼈가 부러지는 부상으로 수술까지 받았다. 하지만 1300억원이 넘는 천문학적인 대전료를 챙기며 화제가 됐다.
레이르담은 이번 대회에 대표팀 선수들과 동행하지 않았다. 대신 폴이 보내준 초호화 전용기를 타고 밀라노에 도착했다. 오륜기와 다양한 먹거리로 장식한 전용기에서 찍은 사진을 SNS에 올리자, 많은 팬들은 '사치스럽다', '조직력을 망친다' 등의 비난성 댓글을 올렸다.
개의치 않았다. 레이르담의 '독자 행동'은 여기서 그치지 않았다. 그는 컨디션 조절을 이유로 개회식에 불참한 뒤 숙소 침대에서 TV로 개막식을 보는 모습까지 SNS에 올렸다. 밀라노 도착 이후엔 네덜란드 취재진과 인터뷰도 제대로 하지 않아 미운털이 제대로 박혔다. 네덜란드의 유명 스포츠 평론가 요한 더르크센은 한 방송에서 레이르담에 대해 "마치 디바처럼 행동한다"라며 "끔찍하다"라고 했다.
사진캡처=레이르담 SNS
하지만 레이르담은 이날 올림픽 신기록으로 네덜란드 선수단에 첫 금메달을 선물하며 자신을 둘러싼 비난 섞인 말들을 모두 잠재웠다.