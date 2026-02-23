"중국 쇼트트랙 역대 최악의 성적에 비판 직면" 린샤오쥔, 결국 "중국 정말 죄송합니다" 이틀 연속 사과→자책하는 中…한국과 다른 반응

|
|
[스포츠조선 윤진만 기자]8년만의 올림픽에서 노메달 굴욕을 겪은 '귀화 스타' 린샤오쥔(한국명 임효준)이 이틀 연속 중국팬에게 사과했다고 현지 매체가 보도했다.
린샤오쥔은 "저희를 응원해주는 팬 여러분과 코치진 여러분께 진심으로 죄송하다. 열심히 노력해준 팀원들에게 감사드린다"라고 말했다.
|
린샤오쥔은 2018년 평창 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 금메달, 남자 500m 동메달을 차지한 한국 쇼트트랙 에이스였다. 하지만 잘못된 행동으로 돌아올 수 없는 길을 건넜다. 2019년 6월 국가대표 훈련 중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹에서 선수 자격 1년 정지 중징계를 받았다.
강제 추행 혐의와 관련해 법정 공방을 벌여 무죄를 선고받아 명예를 회복했지만, 재판 과정에서 2022년 베이징 동계올림픽에 출전하겠다며 돌연 중국 귀화를 택해 빙상계를 놀라게 했다. 하나, '한 선수가 국적을 바꿔 올림픽에 참가하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다'라는 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따라 베이징 올림픽 출전이 무산됐다.
|
린샤오쥔은 '꺾이지 않는 마음'으로 밀라노 대회를 준비했다. 2022~2023시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드컵을 통해 국제 무대에 복귀했다. 2025년 하얼빈 동계 아시안게임에도 참가했다. 하얼빈 대회 후 왼쪽 어깨 수술을 받은 린샤오쥔은 단 3개월만에 다시 스케이트를 신고 2025-2026시즌 월드투어 3차 대회 남자 500ｍ에서 은메달을 따며 귀환을 알렸다. 린샤오쥔은 지난달 중국 국가체육총국이 발표한 중국 올림픽 참가명단 124인에 이름을 올려 8년만의 올림픽 출전 꿈을 이뤘다.
하지만 세계의 벽은 높았다. 린샤오쥔은 개인전과 단체전을 통틀어 출전한 모든 경기에서 결선 문턱에도 다다르지 못했다. '넷이즈'는 "린샤오쥔이 또다시 사과했고, 쑨룽은 자책하며 오열했다"라고 전했다.
린샤오쥔은 'CCTV'와의 인터뷰에서도 2030년 알프스 동계올림픽 출전 열망을 드러냈다. 그는 "이번 대회를 통해 성장하고 발전했다고 생각한다. 다음 올림픽까지 계속해서 선수 생활을 이어가고 싶다"라고 말했다.
린샤오쥔의 중국 대표팀 동료인 쑨룽은 중국 선수로는 유일하게 남자 1000m에서 은메달을 목에 걸었다. '넷이즈'에 따르면, 쑨룽은 언론 인터뷰에서 눈물을 왈칵 쏟았다. 그는 "유일한 아쉬움은 '금메달이 중국 쇼트트랙에서 나왔다'라는 말을 듣지 못한 것"이라며 "5000m 경기에선 정말 최선을 다했지만 어쩔 수 없다"라고 아쉬워했다.
|
임종언 황대헌 신동민 이준서 이정민 등 남자 대표팀은 남자 5000m 계주에서 은메달을 따냈다. 신성 임종언은 남자 1000m에서 동메달도 차지했다.
대한민국은 '효자 종목'인 쇼트트랙의 선전 덕에 최종 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개로 종합순위 13위로 대회를 끝마쳤다. 중국은 금5, 은4, 동6개로 12위에 위치했다. 해외에서 열린 동계올림픽 최고 성적이라고 중국 매체는 전했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com