"중국 쇼트트랙 역대 최악의 성적에 비판 직면" 린샤오쥔, 결국 "중국 정말 죄송합니다" 이틀 연속 사과→자책하는 中…한국과 다른 반응

기사입력 2026-02-23 06:21


"중국 쇼트트랙 역대 최악의 성적에 비판 직면" 린샤오쥔, 결국 "중국 …
출처=넷이즈 홈페이지 캡쳐

"중국 쇼트트랙 역대 최악의 성적에 비판 직면" 린샤오쥔, 결국 "중국 …
13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 준준결선이 열렸다. 중국 린샤오쥔와 앞서 달리고 있는 임종언. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/

[스포츠조선 윤진만 기자]8년만의 올림픽에서 노메달 굴욕을 겪은 '귀화 스타' 린샤오쥔(한국명 임효준)이 이틀 연속 중국팬에게 사과했다고 현지 매체가 보도했다.

22일(한국시각), 중국 포털 '넷이즈'는 "중국 쇼트트랙 대표팀은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 참패를 당했다. 중국은 쇼트트랙 9개 종목에서 은메달 단 한 개만 획득하며 역사상 최악의 성적을 기록했다. 6회 연속 동계올림픽 금메달 획득이라는 영광스러운 기록 행진에 종지부를 찍었다. 중국 국민, 지도부, 그리고 선수들 모두 이 결과에 실망했다"라고 보도했다.

이어 "린샤오쥔은 개인전 3개 종목 모두 준준결선에서 탈락하며 거센 비판과 의문에 직면했다. 어제 린샤오쥔은 곧바로 인터뷰를 통해 사과했고, 오늘 (중국 방송)CCTV와의 인터뷰에서도 다시 사과했다"며, 린샤오쥔의 최근 인터뷰 내용을 전했다.

린샤오쥔은 "저희를 응원해주는 팬 여러분과 코치진 여러분께 진심으로 죄송하다. 열심히 노력해준 팀원들에게 감사드린다"라고 말했다.


"중국 쇼트트랙 역대 최악의 성적에 비판 직면" 린샤오쥔, 결국 "중국 …
린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=이현석 기자
린샤오쥔은 21일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 5000m 계주 파이널B 경기를 마치고 국내 취재진과 인터뷰에선 따로 중국 국민에게 사과의 뜻을 전하진 않았다.

그는 "귀 닫고, 눈 감고, 내가 할 수 있는 걸 찾아서 최선을 다해보자는 생각으로 지금까지 열심히 달려왔다. 비록 올림픽에서 원하는 성적을 거두지는 못햇지만, 항상 어머니가 하시는 말씀이 결과도 중요하지만 내가 지금까지 속이지 않고 달려온 과정이 중요하다는 것이었다. 아쉬운 부분도 있지만, 최선을 다했고, 후회는 없다. 나는 연예인도 아니고, 대단한 사람도 아니다. 하루하루 최선을 다하는 운동선수로서, 내 자리에서 재밌게 다시 열심히 달리고 싶다"라고 소감을 말했다.

린샤오쥔은 2018년 평창 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 금메달, 남자 500m 동메달을 차지한 한국 쇼트트랙 에이스였다. 하지만 잘못된 행동으로 돌아올 수 없는 길을 건넜다. 2019년 6월 국가대표 훈련 중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹에서 선수 자격 1년 정지 중징계를 받았다.

강제 추행 혐의와 관련해 법정 공방을 벌여 무죄를 선고받아 명예를 회복했지만, 재판 과정에서 2022년 베이징 동계올림픽에 출전하겠다며 돌연 중국 귀화를 택해 빙상계를 놀라게 했다. 하나, '한 선수가 국적을 바꿔 올림픽에 참가하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다'라는 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따라 베이징 올림픽 출전이 무산됐다.


"중국 쇼트트랙 역대 최악의 성적에 비판 직면" 린샤오쥔, 결국 "중국 …
21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 남자 5000m 계주 파이널B 경기. 경기를 마친 중국 린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.21/

린샤오쥔은 '꺾이지 않는 마음'으로 밀라노 대회를 준비했다. 2022~2023시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드컵을 통해 국제 무대에 복귀했다. 2025년 하얼빈 동계 아시안게임에도 참가했다. 하얼빈 대회 후 왼쪽 어깨 수술을 받은 린샤오쥔은 단 3개월만에 다시 스케이트를 신고 2025-2026시즌 월드투어 3차 대회 남자 500ｍ에서 은메달을 따며 귀환을 알렸다. 린샤오쥔은 지난달 중국 국가체육총국이 발표한 중국 올림픽 참가명단 124인에 이름을 올려 8년만의 올림픽 출전 꿈을 이뤘다.

하지만 세계의 벽은 높았다. 린샤오쥔은 개인전과 단체전을 통틀어 출전한 모든 경기에서 결선 문턱에도 다다르지 못했다. '넷이즈'는 "린샤오쥔이 또다시 사과했고, 쑨룽은 자책하며 오열했다"라고 전했다.

린샤오쥔은 'CCTV'와의 인터뷰에서도 2030년 알프스 동계올림픽 출전 열망을 드러냈다. 그는 "이번 대회를 통해 성장하고 발전했다고 생각한다. 다음 올림픽까지 계속해서 선수 생활을 이어가고 싶다"라고 말했다.

린샤오쥔의 중국 대표팀 동료인 쑨룽은 중국 선수로는 유일하게 남자 1000m에서 은메달을 목에 걸었다. '넷이즈'에 따르면, 쑨룽은 언론 인터뷰에서 눈물을 왈칵 쏟았다. 그는 "유일한 아쉬움은 '금메달이 중국 쇼트트랙에서 나왔다'라는 말을 듣지 못한 것"이라며 "5000m 경기에선 정말 최선을 다했지만 어쩔 수 없다"라고 아쉬워했다.


"중국 쇼트트랙 역대 최악의 성적에 비판 직면" 린샤오쥔, 결국 "중국 …
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 상대 파울 인정으로 예선 통과한 중국 린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
중국과 달리 대한민국 쇼트트랙은 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 2개 등 총 7개의 메달을 따내며 '세계 최강국'다운 면모를 과시했다. 김길리가 여자 1500m에서 금메달, 여자 1000m에서 동메달을 수확했다. 최민정은 여자 1500m에서 은메달을 차?ㅆ다. 김길리 최민정 노도희 심석희 이소연이 팀을 이룬 여자 대표팀이 여자 3000m 계주에서 1위를 차지했다.

임종언 황대헌 신동민 이준서 이정민 등 남자 대표팀은 남자 5000m 계주에서 은메달을 따냈다. 신성 임종언은 남자 1000m에서 동메달도 차지했다.

대한민국은 '효자 종목'인 쇼트트랙의 선전 덕에 최종 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개로 종합순위 13위로 대회를 끝마쳤다. 중국은 금5, 은4, 동6개로 12위에 위치했다. 해외에서 열린 동계올림픽 최고 성적이라고 중국 매체는 전했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 김남주 오열에…정은지 "팀 나가려면 20억 내야 해"

2.

'급성 심근경색' 김수용, 안부문자 없는 후배 폭로 "문자 한통 없더라"(조동아리)

3.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

4.

혜리, 절친에 다 퍼주는 의리녀..박경혜 "그냥 막 가져가라고, 굉장히 잘 챙겨줘"(경혜볼래)

5.

'환갑' 지석진, 시술 후 확 달라진 비주얼 "16년 전보다 더 젊어져"(런닝맨)

스포츠 많이본뉴스
1.

'심판 이리 와봐!' 정녕 메시 맞아? 손흥민 완패 후 대폭발, 수아레스가 말려도 심판한테 직행 '이례적 분노' 화제

2.

"저, 정말 교체인가요!" '스마일 보이' 손흥민 이례적 분노 폭발…더 뛰고 싶었던 SON, 교체 표시에 '아쉬움 표출'

3.

'金 3·銀 4·銅 3' 한국 선수단, 밀라노-코르티나에서 17일간 열띤 일정 마치고 해단…MVP는 김길리

4.

"김연아 금메달 내놔!" 충격 사실 폭로…피겨 '채점 논란' 재점화 '자국 선수에 더 높은 점수 줬다'

5.

'돈 떨어지니까 왔냐!' 美 배신→中 횡재! 金金金金金…구아이링이 해냈다, 하프파이프 스키 2연패 달성 '환호'

스포츠 많이본뉴스
1.

'심판 이리 와봐!' 정녕 메시 맞아? 손흥민 완패 후 대폭발, 수아레스가 말려도 심판한테 직행 '이례적 분노' 화제

2.

"저, 정말 교체인가요!" '스마일 보이' 손흥민 이례적 분노 폭발…더 뛰고 싶었던 SON, 교체 표시에 '아쉬움 표출'

3.

'金 3·銀 4·銅 3' 한국 선수단, 밀라노-코르티나에서 17일간 열띤 일정 마치고 해단…MVP는 김길리

4.

"김연아 금메달 내놔!" 충격 사실 폭로…피겨 '채점 논란' 재점화 '자국 선수에 더 높은 점수 줬다'

5.

'돈 떨어지니까 왔냐!' 美 배신→中 횡재! 金金金金金…구아이링이 해냈다, 하프파이프 스키 2연패 달성 '환호'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.