김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승[장충 현장]

기사입력 2026-03-15 19:42


김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승…
김태인과 세키노 타이세이의 경기. 사진제공=로드FC

김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승…
김태인과 세키노 타이세이의 경기. 사진제공=로드FC

[장충=스포츠조선 권인하 기자]김태인은 김태인이었다.

'한국 킬러' 세키노도 김태인 앞에선 어린 양에 불과했다.

김태인(33·로드FC 김태인짐)은 15일 서울 장충체육관에서 열린 굽네 ROAD FC 076 헤비급 타이틀전에서 일본의 세키노 타이세이(26)를 2라운드 2분2초만에 TKO로 꺾고 1차 방어에 성공했다.

김태인과 타이세이는 이미 한차례 대결을 펼쳤다.

지난 2024년 4월 13일 굽네 ROAD FC 068에서 치러진 바 있는데 당시 라이트 헤비급 챔피언이었던 김태인이 헤비급으로 월장해 타이세이를 꺾고 헤비급에서도 챔피언에 올랐다.

이후 김태인은 일본 최대 격투기 단체 라이진FF의 오퍼를 받아 출전하기도 했다.

약 1년 뒤 타이세이가 바라던 재대결이 성사됐지만, 김태인의 무릎 부상으로 진행되지 못했다. 그 사이 타이세이는 일본 DEEP 메가톤급 챔피언에 등극하고, 심건오 배동현 등 로드FC 헤비급 파이터들도 연이어 격파하며 재대결 명분을 쌓았다.

약 2년이 지나서야 김태인과 타이세이의 챔피언 벨트를 건 재대결이 열리게 됐다.


김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승…
김태인과 세키노 타이세이의 경기. 사진제공=로드FC

김태인이 김태인했다. '한국킬러' 일본 챔피언에 오른손 한방으로 TKO승…
김태인과 세키노 타이세이의 경기. 사진제공=로드FC

초반은 서로 킥 공격으로 거리를 재는 정도. 김태인의 하이킥은 힘이 들어간 위력이 커 보였다.

2분이 지난 뒤 김태인이 들어가 원투 펀치를 날렸지만 빗나가며 불발.

후반에 서로 공격이 시작됐다. 세키노의 펀치가 김태인의 얼굴에 들어가기도 했고, 김태인의 펀치가 적중되기도 했다. 김태인이 펀치를 낼 때 세키노의 카운터 펀치에 김태인이 무릎을 꿇기도. 1라운드 막판 김태인의 펀치가 들어갈 때 또한번 세키노의 카운터 펀치에 김태인의 얼굴이 돌아가는 모습이 나왔다. 날렵한 세키노의 스피드가 앞서는 듯한 모습.

그러나 세키노의 스피드도 김태인의 파워를 당해내지 못했다. 세키노가 계속 스텝을 밟으며 김태인의 공격을 끌어내면서 카운터 공격을 하려 했는데 김태인의 오른손 펀치가 제대로 얼굴에 적중하자 큰 충격속에 그대로 넘어졌고 계속되는 파운딩에 경기가 종료됐다.


장충=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'5년 공백' 이소라, 몸무게 100kg 찍었다 "숨 차서 걷기도 힘들어"

2.

'건강 이상' 김종국, 결국 휘청 "들어보지도 못한 병에 걸려" ('런닝맨')

3.

김주하 "이혼·가정 폭력 보도후 기자들, 집 앞에 진을 치더라…물조차 없어서 오은영에게 부탁했었다"(버킷리스트)

4.

백지영♥정석원 부부 럭셔리 하우스 공개…"집에 화장실 3개→화장실 전용 공기청정기도, 예전엔 히노키탕도 있었다"

5.

김가람, '르세라핌 퇴출' 3년 만에 유튜브 시작…이틀만에 구독자 14만명↑

스포츠 많이본뉴스
1.

전율의 4타자 연속 삼진, 역시 다저스 개막 엔트리 투수는 다르다 하는 순간... [광주 현장]

2.

'플러스 박찬호 효과' 엄청나네, 정수빈과 리그 최강 테이블세터, 삼성 마운드 13안타 8득점 초토화[이천리뷰]

3.

"작년 내 모습 너무 부끄러웠다" KS 탈락 아픔 삼켰다…엄상백의 고백 "다시 나답게 던지겠다"

4.

'1골1도움' 세라핌→'결승골' 에드가 폭발! '3연승' 대구, 충남아산전 3-2 승리...파주는 창단 첫 승 신고[K리그2 종합리뷰]

5.

[현장인터뷰] 국가대표 명단 발표 D-1, 정경호 감독 응원 "서민우 기회 잡아 성장하길"

스포츠 많이본뉴스
1.

전율의 4타자 연속 삼진, 역시 다저스 개막 엔트리 투수는 다르다 하는 순간... [광주 현장]

2.

'플러스 박찬호 효과' 엄청나네, 정수빈과 리그 최강 테이블세터, 삼성 마운드 13안타 8득점 초토화[이천리뷰]

3.

"작년 내 모습 너무 부끄러웠다" KS 탈락 아픔 삼켰다…엄상백의 고백 "다시 나답게 던지겠다"

4.

'1골1도움' 세라핌→'결승골' 에드가 폭발! '3연승' 대구, 충남아산전 3-2 승리...파주는 창단 첫 승 신고[K리그2 종합리뷰]

5.

[현장인터뷰] 국가대표 명단 발표 D-1, 정경호 감독 응원 "서민우 기회 잡아 성장하길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.