"컬링銀 백혜진X스노보드銅 이제혁 폐회식 기수" 밀라노-코르티나 열흘 열전 마무리...'김윤지 스타탄생' 韓 금2X은4X동, 종합 13위 역대 최고 성적!

대한민국 선수단 기수 이제혁과 백혜진이 입장하고 있다. <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[코르티나(이탈리아)=스포츠조선 전영지 기자]전세계 장애인 동계 스포츠 영웅들의 축제, 2026년 밀라노-코르티나 동계패럴림픽이 10일간의 열전을 뒤로하고 대단원의 막을 내렸다.
55개국에서 모인 611명의 영웅들은 16일(한국시각) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 폐회식에서 4년 뒤 2030년 프랑스 알프스 대회에서의 재회를 기약했다.
이번 대회에서 한국 선수단은 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 1개를 수확하며 종합 순위 13위에 올랐다. 안방에서 열린 2018 평창 대회(금 1, 동 2)를 넘어선 역대 동계 패럴림픽 최고 성적이다. 당초 목표였던 '금 1·동 1'을 대회 둘째날 일찌감치 달성한 한국은 역대 최고 성적을 나날이 경신했다. '스마일리' 김윤지(BDH파라스)가 노르딕스키에서 한국 메달 7개 중 5개를 나홀로 책임지며 이번 대회 최고의 스타이자 명실상부 에이스로 우뚝 섰다.
휠체어컬링 믹스더블의 백혜진-이용석(경기도장애인체육회)은 16년 만의 은메달로 감동을 전했고, 스노보드의 이제혁(CJ대한통운)은 한국의 종목 사상 첫 메달을 '깜짝' 선물하며 종목 다변화의 희망을 쐈다.
패럴림픽 폐막 축하 공연<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
'티나와 밀로도 신나요'<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이날 폐회식은 '이탈리아의 기념품(Italian Souvenir)'이라는 주제 아래 동화 같은 무대로 꾸며졌다. 어린 소녀의 꿈을 빌려 스포츠를 통한 자아실현과 성취의 가치를 조명하는 영상으로 시작됐고, '태양의 서커스' 출신 공연가 더긴 톡막의 화려한 퍼포먼스와 이탈리아 국민 가수 아리사(Arisa)의 국가 열창이 이어졌다.
러시아 참가에 따른 유럽 국가들의 보이콧 움직임으로 썰렁했던 베로나 아레나의 개회식과 달리, 이날 폐회식은 축제의 장이었다. 개회식 당시 전체 참가국 55개국 중 29개국만이 현장에 선수단을 보냈으나, 폐회식에는 우크라이나와 에스토니아, 체코, 폴란드 등 11개 국가를 제외한 참가국 선수가 경기장에 모여 서로의 노고를 격려했다. 한국 대표로 스노보드 동메달리스트 이제혁과 휠체어컬링 믹스더블 은메달리스트 백혜진이 태극기를 들었다.
'다음은 프랑스'<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
열흘간 패럴림픽 현장을 지켰던 아지토스기가 내려지고, 패럴림픽 찬가가 연주된 후 아지토스기는 안나 스카부초 밀라노 부시장과 잔루카 로렌치 코르티나담페초 시장으로부터 앤드류 파슨스 국제패럴림픽위원회(IPC) 위원장에게 전해졌다. 파슨스 위원장이 차기 개최지인 프랑스 알프스 지역 대표단들에게 아지토스기를 전달하며 4년 뒤를 기약했다. 밀라노와 코르티나 밤하늘을 밝히던 두 개의 성화가 동시에 불꽃을 거두며 대미를 장식했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com