'찐 스키사랑' 신동빈 롯데 회장, '역대 최고 성적' 스키·스노보드 대표 격려...사재로 특별포상

[스포츠조선 박찬준 기자]신동빈 롯데그룹 회장이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 메달을 딴 국가대표 선수들을 만나 직접 포상금을 주며 격려했다.
대한스키·스노보드협회 회장사인 롯데는 19일 시그니엘 서울에서 협회와 함께 '스키·스노보드 국가대표단 격려 행사'를 개최했다. 이날 행사에는 신 회장과 최휘영 문화체육관광부 장관, 김교흥 국회 문화체육관광위원회 위원장, 임오경 더불어민주당 의원, 유승민 대한체육회장 등이 참석했다.
한국 스키·스노보드는 지난달 열린 동계 올림픽에서 금메달과 은메달, 동메달 하나씩을 수확하며 역대 최고 성적을 거뒀다. 최휘영 장관은 "롯데는 10여년 꾸준한 투자와 관심으로 설상 종목의 든든한 버팀목이 되어줬다. 이번 올림픽에서 선수들이 거둔 역대 최고 성과는 땀과 노력에 더해 체육계와 기업이 힘을 모은 결과라고 생각한다. 감사하다"며 "정부도 선수들이 마음껏 도전할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다. 최홍훈 대한스키·스노보드협회장은 "이번 성과에 안주하지 않고 더 큰 꿈을 향해 도전하겠다"고 화답했다.
이날 대한스키·스노보드협회는 우수한 성과를 거둔 선수와 지도자에게 8억6000만원의 포상금과 기념품을 전달했다. 스노보드 여자 하프파이프 금메달리스트 최가온(세화여고)에게 3억원, 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 딴 김상겸(하이원)에게 2억원, 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 목에 건 유승은(성복고)에게 1억원이 지급됐다. 스키·스노보드협회는 롯데의 지원을 받은 이후 올림픽 금메달 3억원·은메달 2억원·동메달 1억원의 포상금을 내걸었다. 이번에 최가온이 한국 설상 종목 사상 첫 금메달을 획득하며 최초로 3억원 수령의 주인공이 됐다.
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메달리스트에게는 롯데그룹 심볼이 순금으로 새겨진 원목 메달 케이스도 수여됐다. 순금은 2돈이 포함됐다. 뿐만 아니라 스노보드 남자 하프파이프에서 6위를 기록한 이채운(경희대)은 1000만원, 스노보드 하프파이프·빅에어·알파인 지도자들은 총 2억5000만원을 받았다.
여기에 신 회장이 사재로 최가온에게 1억원, 김상겸에게 7000만원, 유승은에게 3500만원의 특별 포상금을 추가로 전달했다. 대학 시절 스키 선수로 활약했던 신 회장은 "경영을 하지 않았다면 스키 선수가 됐을 것"이라고 말할 정도로 각별한 스키 사랑을 자랑한다. 신 회장은 2014년 대한스키·스노보드협회장에 취임한 이후 적극적인 투자에 나섰다. 지난 12년간 약 300억원 이상을 지원했다. 2018년 평창 동계올림픽 당시 테스트 이벤트 등을 지원하기 위해 투자한 금액까지 합하면 800억원이 넘는다.
예정된 포상금 외에 신 회장의 '깜짝 선물'까지 받은 선수들은 고마움을 표현했다. 최가온은 "제가 빛을 발하지 못했을 때부터 롯데에서 지원해주셔서 이 자리에 있을 수 있었다. 힘든 시기에 신동빈 회장님이 지원해주신 것도 잊지 않고 말씀드리고 싶었다"면서 "앞으로도 열심히 겸손하게 훈련하는 선수가 되겠다"고 말했다.
신동빈 회장을 향해 양팔로 크게 '하트'를 보낸 김상겸은 "감사합니다. 사랑합니다"라며 "내년 세계선수권대회 입상을 목표로 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 유승은도 "아무 성과 없이 부상 중일 때부터 저를 믿어주시고 지원해주신 롯데에 정말 감사하다. 믿음에 보답할 수 있도록 더 열심히 해서 다음엔 금메달에 도전해보겠다"고 했다.