'그랜드슬램' 안세영 벽 높았다…中 왕즈이 패배 인정 '힘들고 멋진 대결→상대 체력이 뛰어났다'

(260412) -- NINGBO, April 12, 2026 (Xinhua) -- Wang Zhiyi of China reacts during the women's singles final against An Se Young of South Korea at the Badminton Asia Championships 2026 in Ningbo, east China's Zhejiang Province, April 12, 2026. (Xinhua/Sun Fei)

Gold medallist South Korea's An Se-young celebrates on the podium during the award ceremony for the women's singles final match at the Badminton Asia Championship in Ningbo, eastern China's Zhejiang province on April 12, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

Gold medallist South Korea's An Se-young celebrates on the podium during the award ceremony for the women's singles final match at the Badminton Asia Championship in Ningbo, eastern China's Zhejiang province on April 12, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

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[스포츠조선 김가을 기자]세계 배드민턴 여자 단식 '최강' 안세영(삼성생명)의 벽은 높았다. 왕즈이(중국)가 패배를 인정했다.

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세계랭킹 1위 안세영은 12일 중국 저장의 닝보 올림픽 스포츠 센터에서 열린 왕즈이와의 2026년 아시아배드민턴선수권대회 여자 단식 결승전에서 2대1(21-12, 17-21, 21-18)로 이겼다. 1시간40분에 걸친 대혈투 끝에 승리를 거머쥐었다. 이로써 안세영은 올림픽(2024년 파리), 세계선수권(2023년 코펜하겐), 아시안게임(2023년 항저우)에 이어 아시아선수권까지 석권하며 '그랜드슬램'을 완성했다. 한국 여자 선수로는 처음이자, 단식 선수로는 최초로 '그랜드슬램'을 달성했다.

중국 언론 소후닷컴은 '왕즈이가 100분의 강도 높은 격전 끝에 은메달을 획득했다. 왕즈이는 직전 전영오픈에서 안세영을 꺾고 우승했다. 이번 결승전은 큰 주목을 받았다. 안세영이 1세트를 가지고 갔고, 수세에 몰린 왕즈이가 2세트를 만회했다. 마지막 세트에서 두 선수의 체력이 눈에 띄게 떨어졌다. 안세영이 4연속 득점으로 격차를 벌렸고, 왕즈이는 압박을 이기지 못하고 패했다. 안세영은 커리어 첫 아시아선수권 우승을 차지했다. 완전한 그랜드슬램을 달성했다. 경기 뒤 왕즈이는 힘들고 멋진 대결이었다고 솔직히 말했다. 상대의 체력이 자신보다 뛰어나다는 것을 느낄 수 있었다고도 말했다'고 보도했다.

China's Wang Zhiyi (L) hits a return to South Korea's An Se-young during their women's singles final match at the Badminton Asia Championship in Ningbo, eastern China's Zhejiang province on April 12, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

Gold medallist South Korea's An Se-young (2/L), silver medallist China's Wang Zhiyi (L) and bronze medallists South Korea?s Sim Yu-jin (2/R) and Japan´s Akane Yamaguchi pose on the podium during the award ceremony for the women's singles final match at the Badminton Asia Championship in Ningbo, eastern China's Zhejiang province on April 12, 2026. Zhejiang Province on April 12, 2026. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT

이 매체에 따르면 왕즈이는 "전영오픈과 비교할 때 안세영이 전술과 세부 내용에서 약간의 조정을 했다고 생각한다. 하지만 나도 전술 실행에서 성공한 부분도 있다. 나는 단지 내가 할 수 있는 최대한을 발휘하고 싶다"고 말했다.

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그는 "포기하지 않고 최선을 다했다. 그에게 약간의 압박을 줬고, 그 또한 마음가짐에 약간의 기복이 있음을 느낄 수 있었다. 이렇게 훌륭하고 강력한 상대가 있어서 매우 기쁘다. 그와 싸울 때마다 많은 것을 얻을 수 있었다. 우리는 매우 긍정적 경쟁 관계를 형성했다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com