"장애어린이들 더 많은 스포츠 경험 누리길" '스마일 몬스터' 김윤지,푸르메재단 공로상X체육기자연맹 특별선수상[오피셜]

사진제공=대한장애인체육회

사진 왼쪽부터 양종구 한국체육기자연맹 회장, 김윤지 선수, 백경학 푸르메재단 상임대표 사진제공=푸르메재단

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 전영지 기자]밀라노-코르티나 동계패럴림픽서 역대 최다 메달을 획득한 '스마일리' 김윤지(20·BDH파라스)가 푸르메재단과 한국체육기자연맹으로부터 각각 공로패와 특별선수상을 받았다.

Advertisement

김윤지는 지난달 생애 첫 출전한 패럴림픽 크로스컨트리 스키, 바이애슬론 6개 종목에 나서 금메달 2개, 은메달 3개를 목에 걸었다. 동·하계올림픽과 패럴림픽을 통틀어 한국선수 단일 대회 역대 최다 메달 기록, 동계패럴림픽 여성 첫 금메달, 남녀 통틀어 첫 멀티 금메달, 바이애슬론 사상 첫 금메달 역사도 썼다.

사진제공=대한장애인체육회

16일 푸르메재단 대회의실에서 진행된 시상식에서 김윤지는 "많은 장애 어린이가 스포츠 등 다양한 경험을 하며 자랄 수 있기를 바란다"는 메시지를 전했다. "지금도 많은 장애어린이가 병원에서 재활하느라 힘든 시기를 보내고 있을 것"이라며 "재활 외에도 운동 등 자신이 하고 싶은 다양한 경험을 하면서 즐겁게 더 넓은 세상으로 나아갈 꿈을 꾸면 좋겠다"고 응원의 말을 전했다.

김윤지는 푸르메재단과 오랜 인연을 이어왔다. 초등학생이던 2016년 집 근처에 푸르메재단 넥슨어린이재활병원과 마포푸르메스포츠센터가 들어섰고, 이곳에서 재활을 위한 수(水)치료와 수영 수업을 받으며 스포츠 선수의 길에 들어섰다. 마포푸르메스포츠센터가 장애인 전용 샤워장과 휠체어 경사로는 물론 장애-비장애 통합 훈련 시스템 등 배리어 프리한 인프라를 갖춘 덕분이었다. 2024년 김윤지는 전국장애인체육대회 수영 5관왕 후 최우수선수(MVP) 상금 300만원 전액을 푸르메재단에 기부하기도 했다. 기부 당시 "푸르메재단 넥슨어린이재활병원은 제가 초등학생 때부터 재활운동과 수영을 배웠을 뿐 아니라 대회를 앞두고 훈련할 수 있도록 배려해 주신 참 고마운 곳"이라며 "앞으로도 이곳에 오는 어린이들이 재활과 스포츠를 통해 더 건강해지기를 기원한다"고 밝힌 바 있다.

'스마일리' 김윤지, 금맛꿀맛

사진 왼쪽부터 양종구 한국체육기자연맹 회장, 김윤지 선수, 백경학 푸르메재단 상임대표 사진제공=푸르메재단

Advertisement

백경학 푸르메재단 상임대표는 "지난 동계패럴림픽에서 김윤지 선수가 보여준 도전정신과 노력에 많은 국민이 감동을 받았다"면서 "장애인을 위한 스포츠 활동이 활성화돼 제2, 제3의 김윤지가 계속 탄생할 수 있도록 푸르메재단도 계속 노력하겠다"고 약속했다.

Advertisement

지난 2005년 설립된 푸르메재단은 2016년 장애어린이의 치료와 재활을 돕기 위해 푸르메재단 넥슨어린이재활병원을 건립했다. 올해 개원 10주년을 맞은 푸르메재단 넥슨어린이재활병원은 국내 최초의 통합형 어린이재활병원으로, 10년간 71만 4303명의 어린이에게 맞춤형 재활치료를 제공했다. 병원 내 마포푸르메스포츠센터와 마포푸르메어린이도서관, 서울시서북보조기기센터 등이 함께 있어 장애인을 위한 통합적 재활 서비스 및 지역주민을 위한 열린 공간을 제공하고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com