'만리장성 넘은' 韓탁구 장우진X오준성X안재현, '복병' 슬로바키아에 3대0 완승...가볍게 16강행[런던세계탁구]

사진제공=대한탁구협회

오상은 남자탁구 대표팀 감독. 사진제공=대한탁구협회

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[스포츠조선 전영지 기자·런던=공동취재단]오상은 감독이 이끄는 대한민국 남자탁구 대표팀이 세계선수권 본선 토너먼트 첫승을 거뒀다.

남자탁구대표팀은 5일 밤(한국시각) 영국 런던 OVO 아레나 웸블리에서 펼쳐진 2026년 런던세계탁구선수권 단체전 32강에서 '복병' 슬로바키아에 3대0으로 완승했다.

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오준성-장우진-안재현 'K-에이스 3총사'가 각자의 몫을 충실히 해냈다. 슬로바키아는 유럽형 공격수 루보미르 피체이, 중국계 수비수 왕양 등을 내세워 승부했지만 예선에서 중국의 25년 무패를 끊어낸 한국의 적수는 되지 못했다. 1단식에서 '막내 에이스' 오준성(한국거래소)이 루보미르 피체이와 풀게임 끝에 3대2(11-7, 11-7, 7-11, 8-11, 11-7)로 신승한 것 외에는 2단식 장우진(세아), 3단식 안재현(한국거래소) 모두 3대0의 압승이었다. 장우진은 왕양을 11-8, 12-10, 11-4로 돌려세웠고, 안재현은 아담 클라이베르를 11-9, 11-6, 11-7로 셧아웃시켰다.

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한국은 오스트리아-인도전 승자와 16강에서 격돌한다. 한국이 계획대로 16강전을 넘어설 경우 다시 중국을 상대할 가능성이 높다.

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오상은 감독은 "중국전 승리 이후 선수들이 들뜨지 않도록 하는 데 초점을 맞췄다"면서" 결과보다 과정에 집중하자는 메시지를 계속 전달했다"고 밝혔다. "유럽 팀들의 전력이 올라온 만큼 방심할 수 없다"며 "오늘 경기 역시 3대0으로 끝났지만 흐름이 바뀔 수 있는 장면도 있었다"고 자평했다. 16강 전망에 대해서는 "인도가 좀더 가능성이 있다고 보고 준비하고 있다"면서 "중국을 먼저 생각하기보다 한경기씩 차분하게 준비하겠다"는 뜻을 밝혔다.

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중국전 승리의 주역, '막내 에이스' 오준성은 "처음 출전하는 세계선수권 단체전이라 부담도 있지만 최대한 즐기면서 경기에 임하고 있다"면서 "중국전 승리로 자신감은 얻었지만 앞으로 더 강한 상대들과의 경기가 이어지는 만큼 더 준비가 필요하다"고 돌아봤다.

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주장 장우진은 "스웨덴전 패배 이후 가라앉았던 분위기가 중국전을 계기로 살아났다"면서 "그 승리가 지금 흐름의 출발점이 된 것 같다"고 말했다. "토너먼트는 한 경기씩 집중하는 것이 중요하다. 다음 경기부터가 더 중요한 승부"라며 긴장을 늦추지 않았다.

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3번의 임무를 충실히 수행하고 있는 '탁구천재' 안재현은 "어떤 위치에서 뛰든 팀에 도움이 되는 경기를 하는 것이 중요하다"며 "앞으로 더 중요한 경기들이 남아 있는 만큼 집중력을 유지하겠다"며 눈을 빛냈다.

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김장원(세아), 임유노(국군체육부대) 등 세계선수권 단체전 대표팀에 처음 합류한 젊은 선수들도 "세계선수권은 확연히 다른 긴장감이 있다"며 "경기 출전 여부와 관계없이 팀에 도움이 되는 역할을 하고 싶다. 이번 경험을 바탕으로 앞으로 더 발전할 수 있도록 준비하겠다"는 각오를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com·런던=공동취재단