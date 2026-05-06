스포츠토토 2026년 4차 과몰입 완화 프로그램 '토토 리프레시' 프로그램 운영

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜는 4차 토토 리프레시 참가 신청자들을 대상으로 2026년 4차'토토 리프레시'를 운영한다고 밝혔다.

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이번 프로그램은 스포츠토토 이용자의 과몰입 예방 및 완화를 위한 온라인 교육프로그램이다. 지난 2월부터 매월 스포츠토토 이용자를 대상으로 참가자를 모집하여 맞춤형 과몰입 완화 프로그램을 제공하고 있다.

프로그램에 참여하는 참가자들은 스포츠토토 몰입지수(TGSI) 측정을 통해, 점수에 따라 50점 미만인 건전형 이용자 및 여가형 참가자는 그린 프로그램, 50점 이상 90점 미만 일상형 이용자 및 집중형 참가자는 옐로우 프로그램, 90점 이상 몰입형 이용자는 레드 프로그램을 이용할 수 있다.

한국도박문제예방치유원(이하 '예방치유원')과 함께하는 이번 프로그램은 그린 이용자의 경우, 예방치유원의 온라인 교육 '도박중독 예방 교육' 수료 후, 사후 설문 응답으로 참여가 완료되고, 옐로우 및 레드 이용자의 경우 예방치유원의 성인 자가실천 프로그램 강좌 1개에 참여하고 학습일지를 제출해야 참여가 완료된다. 참가자들은 교육이수가 완료되면 CU 3만원 상품권을 경품으로 받게 되며, 레드 이용자의 경우 추후 진행되는'toto 힐링데이'에도 우선적으로 참여할 수 있다.

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프로그램은 5월4일부터 20일까지 위드토토 홈페이지에서 몰입지수 진단, 예방치유원 교육프로그램 수료, 사후 설문을 진행하면 된다.

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한국스포츠레저(주) 관계자는 "토토 리프레시 프로그램을 통해 이용자들은 스포츠토토 구매 행태를 진단해 보고, 그 결과에 따라 맞춤형 전문 프로그램을 받을 수 있다."며, "앞으로도 이용자 보호와 건전한 이용 문화 정착을 위한 다양한 지원 활동을 지속적으로 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편, 이번 프로그램과 관련된 자세한 내용은 위드토토 공식 홈페이지(withtoto.co.kr)에서 확인 할 수 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com