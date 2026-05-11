"3X3농구 등 24종목X서울 초중고 학생 5만2735명 참가 열기" 서울시교육감배 학교스포츠클럽 대회 16일 상문고서 개막! 6개월 열전 스타트[공식발표]

사진출처=스포츠조선DB

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[스포츠조선 전영지 기자]푸르른 5월, 2026학년도 서울특별시교육감배 학교스포츠클럽대회가 마침내 막을 올린다.

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서울특별시교육청이 개최하는 이번 대회는 총 24개 종목에 초·중·고 824개교, 3128개 팀, 5만2735명이 참여하는 대규모 학교대항전으로, 9월까지 리그전과 토너먼트 방식으로 진행된다. 종목별 우승팀은 10월 열리는 '제19회 전국학교스포츠클럽 축전'에 서울 대표로 출전해 전국 최강팀에 도전한다.

지난해 '제18회 전국학교스포츠클럽 축전'에서 서울시교육청은 18개 종목에 출전해 우승 10교, 준우승 8교, 3위 13교와 페어플레이상 8교를 수상하는 성과를 거뒀다. 올해로 19회째를 맞는 이번 대회는 '1학생 1스포츠' 저변 확대를 목표로 서울 학생들의 건강한 신체활동 참여를 지원하는 데 중점을 뒀다.

'서울특별시교육감배 학교스포츠클럽대회'는 최근 3년간 2023학년도 751교, 2326팀, 3만7217명 2024학년도 798교, 2789팀, 4만8308명 2025학년도 803교, 2969팀, 5만1865명이 참여해 양적, 질적 성장세를 보여왔다. 여학생 참여도 2025학년도 1만8981명에서 2026학년도 1만9632명으로 늘었다. 운동회가 사라지고, 정규수업 외 축구·야구를 금지하는 학교가 늘어가는 현실 속에 학교스포츠클럽 활성화는 학교체육의 희망이자 미래다.

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올해 학교스포츠클럽 대회 개막식은 16일 서울 서초구 상문고 체육관에서 열린다. 축구·농구·풋살·3X3농구 4개 종목에 총 36개교 38개팀, 500여 명의 학생들이 참가할 예정이다. 개막식은 기념 시투·시축, 축하공연, 학생 대표의 스포츠 가치 실천 선서, 기념촬영 순으로 진행되고 다양한 참여형 현장 부스로 모두가 함께 즐기는 축제의 장을 만들 계획이다.

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김천홍 서울특별시교육감 권한대행 부교육감은 "교육감배 학교스포츠 클럽대회는 800개교, 5만 명 이상의 학생들이 참여하는 서울시교육청 최고의 인기 프로그램으로 성장했다"며 "앞으로도 '1학생 1스포츠'를 확대해 공교육을 활성화하고 학생들의 미래 역량 강화에 힘쓰겠다"는 의지를 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com