"1200여명의 빙상 열정" 2026 목동아이스링크배 전국 마스터즈 대회 성료

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[스포츠조선 김성원 기자]'2026 목동아이스링크배 전국 마스터즈 스케이팅 대회'가 16일과 17일 성공적으로 열렸다.

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이 대회는 나이 제한 없이 남녀노소, 외국인을 포함해 누구나 참가한 가능한 동계종목 생활체육 대제전으로 서울특별시체육회가 주최한다. 올해로 36회째를 맞았다. 이번 대회에는 국내뿐만 아니라 필리핀, 프랑스, 일본, 중국 등 국외 생활체육 스케이터들 1200여명이 함께했다.

동계종목 활성화를 위해 국가대표와 메달리스트 선수들도 자리를 빛냈다. 16일 피겨 대회에는 현역 피겨 선수인 이재근, 이해인의 시범 경기를 통해 대회 분위기를 한층 고조시켰다. 17일 쇼트트랙 대회에는 국가대표 심석희 임종언이 참석해 팬 사인회를 진행하며 참가자들에게 잊지 못할 특별한 추억을 선사했다. 쇼트트랙 전 국가대표 곽윤기는 쇼트트랙 챔피언 남녀에게 스케이트 날틀을 협찬 물품으로 후원했다.

대회 참가자 전원에게는 성취감을 고취하기 위한 상장과 메달, 기념품이 전달됐다. 관중석에서는 배포된 응원용 클래퍼를 활용한 뜨거운 함성이 물결쳤다. 가족 단위 관람객들에게는 색다른 즐거움이었다.

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목동실내빙상장 황정보 센터장은 "1200명이라는 많은 인원이 참가했음에도 불구하고 성숙한 시민 의식과 철저한 안전 수칙 준수 덕분에 대회를 성공적으로 마칠 수 있었다"며 "앞으로도 목동아이스링크가 빙상 동호인들의 꿈을 실현하는 최고의 장소가 될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com