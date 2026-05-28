스포츠토토, 6월 만료 앞둔 미수령 적중금 확인 당부…프로토 승부식 약 9억 8000만 원 규모

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁 사업자 한국스포츠레저㈜는 6월 1일부터 30일까지 수령 가능한 프로토 승부식 게임(2025년 발행, 64~77회차)의 미수령 현황을 집계했다. 그 결과 1만6724건이 적중금을 찾아가지 않았다. 총 금액은 9억8326만9650원에 달한다고 밝혔다.
같은 기간 동안 적중금을 찾아가야 하는 축구토토 승무패 게임(2025년 발행, 38~43회차) 역시 246건이 적중금을 수령하지 않았으다. 합산 금액은 3081만1260원이었다.
적중금뿐 아니라 환불금 확인도 필요하다. 스포츠토토 게임은 경기 취소나 일정 변경 등으로 인해 환불금이 발생할 수 있다. 특히 축구와 야구, 골프처럼 야외에서 진행되는 종목은 기상 상황에 따라 경기 일정이 바뀌는 경우가 적지 않다.
국민체육진흥법에 따르면, 축구, 야구, 농구, 배구, 골프 등 다양한 스포츠를 대상으로 하는 스포츠토토 게임의 경기 결과를 정확히 맞힌 적중자에게 지급되는 적중금과 발매 취소로 인해 반환되는 환불금의 경우, 모두 유효기간인 1년 안에 구매자가 수령해야 한다.
구매자가 적중금과 환불금을 유효기간 내 청구하지 않을 경우, 해당 금액은 국민체육진흥기금으로 귀속된다. 귀속된 금액은 올림픽기념사업, 학교체육지원사업, 청소년 및 소외계층 체육지원, 경기 주최단체 지원 등 체육진흥을 위한 다양한 사업에 사용된다.
스포츠토토를 오프라인에서 구매한 고객은 공식 홈페이지의 '투표권 적중 확인 페이지'에 고유번호 15자리를 입력해 결과를 확인할 수 있다. 투표권 상단 우측에 인쇄된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 별도의 로그인이나 정보 입력 없이도 즉시 적중 여부를 조회할 수 있는 'QR코드 조회 서비스'도 이용할 수 있다.
한국스포츠레저 관계자는 "적중금과 환불금은 유효기간이 지나면 더 이상 수령할 수 없기 때문에, 구매 후 결과 확인까지 마치는 것이 중요하다. 특히 경기 취소나 일정 변경이 발생할 수 있는 종목은 환불 여부까지 함께 살펴볼 필요가 있다"고 전했다.