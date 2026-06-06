"7:17→23:21" '믿기지 않는 역전승' 안세영 결승 진출…'78분 혈투' 中 천위페이 패배 '허탈한 웃음'

사진=대한배드민턴협회 공식 계정 캡처

사진=대한배드민턴협회 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(24·삼성생명)이 왜 최강인지 다시 한번 보여줬다. 이제 또 한번의 우승까지 딱 1승만 남았다.

Advertisement

안세영은 6일(이하 한국시각) 인도네시아 자카르타에서 열린 천위페이(4위·중국)와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아오픈 준결승전에서 1시간 18분 혈투 끝에 2대1(21-17, 19-21, 23-21)로 승리했다. 이날 승리로 안세영은 결승에 진출, 다시 한번 우승의 기회를 잡았다. 그는 2021년과 2025년 이 대회 우승을 차지했다. 안세영은 대회 2연패에도 도전한다. 또한, 지난주에 열린 싱가포르오픈에 이어 2주 연속 우승을 눈앞에 뒀다.

다시 만난 상대였다. 둘은 지난주 싱가포르오픈에서도 격돌했다. 당시 안세영이 웃었다. 이번엔 천위페이가 집중력을 발휘했다. 안세영은 1세트 천위페이의 안정적인 스트로크 플레이를 쉽게 뚫지 못하고 접전을 벌였다. 인터벌 포인트(11점)에 먼저 도달한 것도 천위페이였다. 안세영은 수비부터 침착하게 성공하며 점수 차를 좁혔다. 16-16에서 엔드라인에 살짝 걸치는 득점으로 흐름을 뒤집었다. 뒤이어 두 차례 날카로운 대각 공격으로 연속 득점해 19-16으로 달아났다. 마지막에는 강력한 스매시로 21점에 도달해 1세트를 챙겼다.

2세트, 안세영은 11-4로 먼저 인터벌 포인트에 도달했다. 경기를 쉽게 마치는 듯했다. 천위페이는 끝까지 따라붙었다. 안세영은 18-16에서 4연속 실점하며 역전을 허용했다. 안세영은 만회하지 못한 채 세트를 내줬다.

사진=대한배드민턴협회 공식 계정 캡처

사진=대한배드민턴협회 공식 계정 캡처

Advertisement

운명의 마지막 세트. 안세영은 급격하게 체력이 떨어진 모습을 노출하며 경기 한때 7-17로 10점 차까지 밀렸다. 안세영은 쉽게 무너지지 않았다. 그는 이를 악물고 버텨냈다. 결국 천위페이의 체력이 먼저 고갈됐다.

Advertisement

안세영은 16-20, 상대에 매치 포인트를 먼저 허용하고도 대역전극을 썼다. 상대 범실을 유도하며 한 점씩 따라갔다. 18-20에서는 천위페이의 결정적인 푸시 공격을 동물 같은 반사 신경으로 받아내며 상대를 몰아붙였다. 기세를 올린 안세영은 20-20, 기어코 듀스를 만들었다. 그는 막판 대단한 집중력으로 23-21, 역전극을 완성했다. 천위페이는 거짓말 같은 역전패에 허탈한 웃음을 보였다.

안세영은 7일 열리는 결승에서 야마구치 아카네(3위·일본)와 붙는다. 둘은 지난주 싱가포르오픈 결승에서도 붙었다. 당시 안세영이 승리를 거머쥐었다. 당시 안세영은 3세트 16-19로 끌려가다가 5연속 득점해 극적인 역전 우승을 차지했다. 야마구치는 이번 대회 준결승전에서 심유진(인천국제공항)을 29분 만에 2대0(21-14, 21-7)으로 잡고 결승에 올랐다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com