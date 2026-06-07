"AN, 매우 인내심 갖고 경기" 中 '충격 역전패' 천위페이…'세계 최강' 안세영 실력 인정 "즐거웠지만 아쉽다" 솔직 심정

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[스포츠조선 김가을 기자]적도 '세계 최강' 안세영(24·삼성생명)의 실력을 인정하지 않을 수 없었다. 천위페이(4위·중국)가 안세영의 압도적 실력에 패배를 인정했다.

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안세영은 지난 6일(이하 한국시각) 인도네시아 자카르타에서 열린 천위페이와의 2026년 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아오픈 준결승전에서 놀라운 경기를 선보였다.

안세영은 경기가 1-1로 팽팽하던 운명의 3세트. 체력적으로 급격하게 떨어진 모습을 노출했다. 한때 7-17로 10점 차까지 밀렸다. 안세영은 쉽게 무너지지 않았다. 그는 이를 악물고 버텨냈다. 결국 천위페이의 체력이 먼저 고갈됐다. 안세영은 16-20, 상대에 매치 포인트를 먼저 허용하고도 대역전극을 썼다. 상대 범실을 유도하며 한 점씩 따라갔다. 18-20에서는 천위페이의 결정적인 푸시 공격을 동물 같은 반사 신경으로 받아내며 상대를 몰아붙였다. 기세를 올린 안세영은 20-20, 기어코 듀스를 만들었다. 그는 막판 대단한 집중력으로 23-21, 역전극을 완성했다. 천위페이는 거짓말 같은 역전패에 허탈한 웃음을 보였다. 이날 안세영은 무려 1시간 18분 혈투 끝에 2대1(21-17, 19-21, 23-21)로 승리했다.

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중국 소후닷컴은 7일 '이번 대회에서 중국 배드민턴은 혼합 복식, 여자 단식, 여자 복식 등 세 종목에서 4강에 진출했다. 여자 단식에선 중국의 명장 천위페이가 준결승에서 오랜 라이벌이자 한국의 명장 안세영과 붙었다. 안세영이 21-21 상황에서 중요한 기회를 잡아 천위페이를 꺾고 결승에 올랐다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 경기 뒤 천위페이는 "상대가 매우 인내심을 갖고 경기를 했고, 속도를 늦췄다고 말했다. 안세영의 공 조절로 공격 효과가 좋지 않았다. 이번 경기는 즐거웠지만, 아쉬움도 있다. 왜냐하면 내가 승리에 매우 가까웠기 때문"이라고 말했다.

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한편, 안세영은 결승전에서 야마구치 아카네(세계 3위·일본)를 2대0(23-21, 21-12)으로 잡았다. 이로써 지난주에 열린 싱가포르오픈에서 우승 트로피를 들었던 안세영은 2주 연속 트로피를 거머쥐었다. 또한, 2021년과 2025년에 이어 이 대회에서만 개인 통산 세 번째 우승을 차지했다. 대회 2연패도 달성했다. 동시에 안세영은 아시아개인선수권(4월), 제31회 세계여자단체선수권(우버컵·5월), 싱가포르오픈(5월)에 이어 4회 연속 금메달을 목에 걸었다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com