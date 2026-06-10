"오픈워터 스위밍의 희망" 김인균호, 발리亞선수권서 2연속 포디움 도전

사진제공=대한수영연맹

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[스포츠조선 전영지 기자]김인균 감독이 이끄는 오픈워터스위밍 대표팀이 2연속 국제대회 포디움을 목표로 발리행 비행기에 올랐다.

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대한수영연맹은 10일 '오세범(부천시청), 윤준상(서귀포시청), 이해림(경북도청), 황지연(경남체고) 등 5명의 선수단이 인천 국제공항을 통해 인도네시아 발리로 출국했다'고 밝혔다.

선수단은 현지 적응 후 13~15일 짐바란 해변 인근에서 열리는 2026년 제12회 아시아 오픈워터스위밍 선수권에 출전한다.

4월 말, 중국 산야에서 열린 2026 제6회 아시아 비치 경기대회 혼성 단체전 6㎞에서 3위에 오르며 한국 오픈워터스위밍 역사상 첫 국제대회 입상에 성공한 대표팀은 발리에서도 남녀 5㎞, 10㎞ 개인전은 물론, 혼성 단체전 등 전 종목에 출전, 2연속 국제대회 입상을 노린다.

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오픈워터스위밍은 강, 호수, 바다에서 진행되는 장거리 수영 경기로 2008년 베이징 대회부터 남녀 10㎞ 경기가 올림픽 정식 종목으로 채택됐다. 2022년 항저우 아시안게임 정식 종목으로 채택돼 박재훈(서귀포시청)이 사상 첫 동메달을 획득했으나 아시아 비치게임 종목으로 분류되면서 올해 아이치·나고야 아시안게임에선 볼 수 없다.

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3년 연속 태극마크를 단 오세범은 출국 전 "아시아선수권은 첫 출전이라 설렌다. 4월 산야에서 단체전 입상 이후 자신감이 많이 생겼는데 당시 부족했던 부분들을 이번에는 잘 보완해 개인전과 단체전 모두 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"는 각오를 밝혔다. "종목 특성상 국제대회 경험이 중요한데, 꾸준히 실전 노하우를 쌓고 국제 경쟁력을 키워 2027년 부다페스트세계수영선수권 후 2028년 LA올림픽에선 한국 수영 최초의 오픈워터스위밍 올림피언이 되고 싶다"는 의지를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com