5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하겠는걸요"

기사입력 2025-11-12 05:11


5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하…
사진제공=KOVO

5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하…
사진제공=KOVO

[수원=스포츠조선 이종서 기자] "피곤하냐고요? 아니라고 할 수 없죠."

지젤 실바(34·GS칼텍스)는 11일 수원실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 1라운드 현대건설 힐스테이트와의 경기에서 실바는 서브 3득점, 블로킹 7득점 포함 49득점(후위 12득점)을 기록하며 트리플크라운(서브 블로킹 후위공격 3득점 이상)을 달성했다.

1라운드 6경기를 치른 가운데 벌써 두 번째 트리플크라운 달성이다. 지난 1일 한국도로공사 하이패스전에서 37득점(후위 13득점, 서브 3득점, 블로킹 3득점)으로 시즌 1호 트리플크라운을 기록한 바 있다.

11일까지 V-리그 여자부에서 트리플크라운을 달성한 선수는 실바가 유일하다.

현대건설전에서는 그야말로 투혼을 발휘했다. 경기를 마친 뒤 이영택 GS칼텍스 감독은 "감기 기운이 있어서 정상 컨디션이 아니었다"고 이야기했다. 또 경기 중간에는 다리에 쥐가 나기도 했다. 여러 악재가 닥쳤지만, 5세트 마지막 득점을 책임지면서 GS칼텍스의 2연패 탈출을 이끌었다.

GS칼텍스는 최근 5경기에 모두 풀세트 접전을 펼쳤다. 실바는 6경기에 평균 공격 점유율이 43.8%에 달한다. 최근 2경기에서는 레이나가 무릎 통증으로 빠지면서 실바를 향한 의존도는 더욱 높아질 수밖에 없다. 11일에는 점유율이 49.71%에 달했다.


5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하…
사진제공=KOVO
11일 경기 후 실바는 '피곤해 보인다'는 이야기에 "맞다. 아니라고 할 수 없다. 5경기 연속 5세트를 하다보니 피곤한 거 같다"고 솔직한 대답을 했다.

감기 증상과 4세트 중간 쥐가 났던 부분에 대해 실바는 "1세트에는 호흡이 잘 안 되는 느낌이었다. 경기를 하다보니 신경을 안 쓰게 됐다. 그냥 경기를 했다"라며 "쥐가 나서 약간의 영향을 줄 수 있지만, 할 수 있었다. 또 해냈다"고 이야기했다.


5세트 14-12에서 카리에게 블로킹을 당했던 실바는 결국 마지막 득점을 책임졌다. 실바는 "자존심의 문제다. 멘털을 잡고 해결하려고 한다. 아마 상대 블로커들은 블로킹을 하더라도 손바닥에 굉장한 통증을 느낄 것이다. 중요한 순간 200%의 힘으로 공을 때린다"고 이야기했다.

유독 치열하게 보내게 됐던 1라운드. 실바는 "올해 1라운드 6경기 중 5경기를 5세트까지 갔다. 그리고 패배한 경기가 있어 조금 더 힘들었던 거 같다. 스포츠는 될 때가 있고, 안 될 때도 있지만 어려운 순간에 해결책을 찾고 한 단계씩 올라가는 기분"이라며 "이번 1라운드는 아마 평생 기억에 남을 거 같다"고 밝혔다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


5G 연속 풀세트→트리플크라운 2회…주인공도 감탄했다, "평생 잊지 못하…
사진제공=KOVO


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김대호♥하지원, 재회 후 쌍방 로맨스 터졌다..."행복하고 너무 좋아" ('흙심인대호')

2.

'86세' 전원주, 성형 견적만 5000만원...플렉스 하나 "젊어지고파" ('전원주인공')

3.

♥추신수도 응원..42세 하원미, 한국서 취직했다 "오늘 첫출근"

4.

'남편 석방' 성유리, 2년 만 복귀에 쌍둥이 자매 언급 "둘이 다르게 생겨"(끝가지 간다)

5.

[공식]결국 이이경은 빠졌다..'슈돌' 새 MC 김종민·랄랄 확정 "19일 첫녹화"

스포츠 많이본뉴스
1.

이게 어려워? 여중생 막내동생의 일침 "오빠, 문현빈만큼만 하라고! 메이저 가라 했냐고" → "꿈이 너무 크구나"

2.

佛 충격 폭로! "이강인 공포스런 존재" 억지 비판+조롱→"사실 못한 적 없어"…PSG의 묵묵한 '언성 히어로' 극찬

3.

'와 이 멤버 어떻게 모았나' 전설들이 뭉쳤다, 꿈의 한일전이 열린다

4.

홈런 치고 떠나버렸다...외야수가 없다, '4인 정예 특공대'가 일본 깨러 간다 [고척 현장]

5.

[단독]"눈 찢었다"vs"오해일 뿐" 전북 코치, 라데시마 대관식서 심판 인종차별 의혹

스포츠 많이본뉴스
1.

이게 어려워? 여중생 막내동생의 일침 "오빠, 문현빈만큼만 하라고! 메이저 가라 했냐고" → "꿈이 너무 크구나"

2.

佛 충격 폭로! "이강인 공포스런 존재" 억지 비판+조롱→"사실 못한 적 없어"…PSG의 묵묵한 '언성 히어로' 극찬

3.

'와 이 멤버 어떻게 모았나' 전설들이 뭉쳤다, 꿈의 한일전이 열린다

4.

홈런 치고 떠나버렸다...외야수가 없다, '4인 정예 특공대'가 일본 깨러 간다 [고척 현장]

5.

[단독]"눈 찢었다"vs"오해일 뿐" 전북 코치, 라데시마 대관식서 심판 인종차별 의혹

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.