8점 차 뒤집었다! 승리 하이패스 '쾌속 질주'…도로공사, 정관장 셧아웃 제압

기사입력 2025-11-12 21:00


8점 차 뒤집었다! 승리 하이패스 '쾌속 질주'…도로공사, 정관장 셧아웃…
사진제공=KOVO

[스포츠조선 이종서 기자] 한국도로공사 하이패스가 6연승을 달렸다.

도로공사는 12일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2024~2025 V-리그 정관장 레드스파크스와의 경기에서 세트스코어 3대0(25-22, 25-23, 25-21)으로 승리했다. 도로공사는 6연승을 달리며 6승1패 승점 16점으로 1위 자리를 굳게 지켰다. 5위 정관장은 3승4패 승점 7점이 됐다.

도로공사는 모마가 23득점(공격성공률 40.38%)로 공격을 이끌었고, 강소휘가 12득점(공격성공률 37.50%)으로 힘을 더했다.

정관장은 자네테가 17득점(공격성공률 38.46%) 이선우가 11득점(공격성공률 33.33%) 정호영이 11득점(공격성공률 35.29%)으로 두 자릿수 득점을 기록했다. 그러나 팀 범실이 22-10으로 두 배 이상 차이가 나는 등 승부처마다 치고 나가지 못하면서 패배를 막지 못했다.

도로공사는 1세트 승리와 함께 분위기를 완전하게 탔다. 1세트 23-22에서 모마의 오픈 공격에 이어 김세빈의 블로킹 득점으로 승리를 잡았다.


8점 차 뒤집었다! 승리 하이패스 '쾌속 질주'…도로공사, 정관장 셧아웃…
사진제공=KOVO
2세트 도로공사가 후반 집중력을 제대로 보여다. 12-20으로 뒤진 상황. 김세빈의 블로킹으로 한 차례 상대 흐름을 끊었다. 이후 강소휘와 이지윤, 모마의 득점이 계속해서 터지면서 빠르게 간격을 좁혀나갔다. 결국 23-23. 상대 네트 터치 범실에 이어 모마의 득점으로 2세트를 잡았다.

3세트 역시 초반은 팽팽했다. 도로공사가 다시 한 번 힘을 냈다. 16-14에서 이지윤이 블로킹 득점과 오픈 득점을 차례로 기록했고, 이예은의 서브 득점까지 나왔다. 다시 이지윤의 블로킹 득점으로 완벽하게 흐름을 탄 도로공사는 24-21에서 강소휘가 시간차 공격으로 경기의 마침표를 찍었다.

한편, 인천 계양체육관에서 열린 남자부 경기에서는 대한항공이 삼성화재를 세트스코어 3대0(25-16, 25-22, 25-22)으로 제압했다. 4연승을 달린 대한항공은 5승2패 승점 15점으로 선두로 올라섰다. 4위 삼성화재는 2승5패 승점 7점을 기록했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 뉴진스 해린-혜인, 어도어 복귀 "법원판결 존중, 활동 최대한 지원"(전문)

2.

빽가, 가사일 맡은 ♥문원에 경고 "신지 돈만 쓰냐? 우리가 다 지켜본다"(어떠신지)[종합]

3.

이채영, 활동 중단하더니 "일본에 집 샀다, 호텔비보다 집세가 저렴"

4.

[속보] 뉴진스 해린·혜인, 어도어 돌아간다 "법원 판결 존중, 전속계약 준수 결정"(전문)

5.

'11월 결혼' 민아, 온주완♥과 결혼식 동반 참석해 오열 "저도 먼저 갈게요"

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 갑자기 '초대형 트레이드설' 휘말렸다! → 특급 에이스 포함된 '빅딜 시나리오'

2.

"최고의 팀 돌아와 영광" 로켓이 돌아왔다! LG,이동현 투수코치 영입…박경완 코치 사의 [공식발표]

3.

"우리 좋다. 한번 붙어보자" 한일전은 지고 싶지 않다, 자존심이 걸렸다

4.

[공식발표]심판협의회, 전북 외국인 코치 '인종차별' 논란…"반인권적 행위, 신속한 조치 요구"

5.

"이게 다 맨유 때문이야!" 알 못 깬 유망주, 부상 아니라 의료과실이었다고? 19억 손해배상 청구 소송

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세 갑자기 '초대형 트레이드설' 휘말렸다! → 특급 에이스 포함된 '빅딜 시나리오'

2.

"최고의 팀 돌아와 영광" 로켓이 돌아왔다! LG,이동현 투수코치 영입…박경완 코치 사의 [공식발표]

3.

"우리 좋다. 한번 붙어보자" 한일전은 지고 싶지 않다, 자존심이 걸렸다

4.

[공식발표]심판협의회, 전북 외국인 코치 '인종차별' 논란…"반인권적 행위, 신속한 조치 요구"

5.

"이게 다 맨유 때문이야!" 알 못 깬 유망주, 부상 아니라 의료과실이었다고? 19억 손해배상 청구 소송

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.