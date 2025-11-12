8점 차 뒤집었다! 승리 하이패스 '쾌속 질주'…도로공사, 정관장 셧아웃…

|
[스포츠조선 이종서 기자] 한국도로공사 하이패스가 6연승을 달렸다.
정관장은 자네테가 17득점(공격성공률 38.46%) 이선우가 11득점(공격성공률 33.33%) 정호영이 11득점(공격성공률 35.29%)으로 두 자릿수 득점을 기록했다. 그러나 팀 범실이 22-10으로 두 배 이상 차이가 나는 등 승부처마다 치고 나가지 못하면서 패배를 막지 못했다.
도로공사는 1세트 승리와 함께 분위기를 완전하게 탔다. 1세트 23-22에서 모마의 오픈 공격에 이어 김세빈의 블로킹 득점으로 승리를 잡았다.
3세트 역시 초반은 팽팽했다. 도로공사가 다시 한 번 힘을 냈다. 16-14에서 이지윤이 블로킹 득점과 오픈 득점을 차례로 기록했고, 이예은의 서브 득점까지 나왔다. 다시 이지윤의 블로킹 득점으로 완벽하게 흐름을 탄 도로공사는 24-21에서 강소휘가 시간차 공격으로 경기의 마침표를 찍었다.
한편, 인천 계양체육관에서 열린 남자부 경기에서는 대한항공이 삼성화재를 세트스코어 3대0(25-16, 25-22, 25-22)으로 제압했다. 4연승을 달린 대한항공은 5승2패 승점 15점으로 선두로 올라섰다. 4위 삼성화재는 2승5패 승점 7점을 기록했다.
