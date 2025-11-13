조이-시마무라 쌍포 역시 강력했다! 페퍼저축은행, 흥국생명 잡고 2위 탈…

|
[광주=스포츠조선 이종서 기자] 페퍼저축은행 AI페퍼스가 2라운드를 승리로 출발했다.
페퍼저축은행은 1라운드를 4승2패 승점 10점으로 3위로 마쳤고, 흥국생명은 2승4패 승점 7점으로 6위였다.
요시하라 토모코 감독은 "공격 부분에서 많이 생각했다. 단조롭게 하면 안 된다고 생각한다"라며 "조이와 시마무라의 성공률이 낮추는 게 관건"이라고 짚었다.
흥국생명은 경기 전 악재가 터졌다. 이다현이 훈련 중 손가락 부상으로 경기에 나서지 못하게 된 것. 흥국생명 관계자는 "오늘 경기에는 나서지 못한다"고 밝혔다.
중반까지는 흥국생명이 앞서 나갔다. 리시브 효율이 40%를 기록한 가운데 레베카가 8득점을 하면서 리드를 이어나갔다. 그러나 14-18에서 조이가 오픈 공격에 이어 블로킹 득점을 성공했다. 이후 조이의 퀵오픈과 시마무라의 속공으로 18-18로 균형을 맞추는데 성공했다. 이후 조이와 시마무라의 득점포로 리드를 가지고 온 흥국생명은 임주은의 블로킹으로 24-21을 만든 뒤 이한비가 25점 째를 책임지며 1세트 승리를 이끌었다.
2세트 흥국생명이 반격에 나섰다. 엎치락뒤치락한 승부. 흥국생명은 23-22에서 레베카의 득점으로 24점을 만들었다. 이후 범실 하나씩을 주고 받으면서 승부를 원점으로 돌렸다.
3세트가 승부처였다. 듀스까지 간 승부. 승자는 페퍼저축은행이 됐다. 26-26에서 조이의 퀵오픈 득점으로 승기를 잡은 데 이어, 상대 김다은의 퀵오픈이 밖으로 나가며 환호했다. 흥국생명은 블로커 터치아웃으로 보고 비디오 판독을 신청했지만, 번복은 없었다.
4세트 역시 접전. 승자는 페퍼저축은행이 됐다. 20-20에서 시마무라가 블로킹에 이어 시간차를 성공시키면서 점수를 벌렸다. 이어 조이의 백어택 득점으로 3점 차까지 달아난 페퍼저축은행은 시마무라의 속공으로 경기의 마침표를 찍었다.
광주=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com