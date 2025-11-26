'2연승 분위기 탔는데' 우리카드, 악재 발생…"알리, 무릎 통증 결장"

28일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 알리가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.28/
[장충=스포츠조선 이종서 기자] 우리카드 우리WON이 상승세에 악재를 만났다.
우리카드는 26일 서울 장충체육관에서 현대캐피탈 스카이워커스와 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 2라운드 맞대결을 펼친다.
최근 2연승을 달렸던 우리카드는 이날 알리가 경기에 나오지 못한다. 훈련에도 참석하지 못했다.
부상이 찾아왔다. 우리카드 관계자는 "왼쪽 무릎 부분에 통증이 있다"라며 "일단 상태를 지켜보려고 한다"고 설명했다.
우리카드로서는 큰 악재. 이날 경기를 앞두고 파에스 감독은 알리에 대한 칭찬을 했다. 파에스 감독은 "알리는 젊은 선수다. 훈련하는 방식이나 자기 훈련을 할 때 임하는 태도, 경기를 할 슌 태도 등에 대화를 많이 나누고 있다. 훈련 내에서 기술적인 부분, 경기 내에 기술적인 부분을 많이 이야기하고 있다. 알리는 우리팀 키 플레이어다. 태도나 접근하는 자세 등을 수정하면 좋을 거 같고, 본이도 의지를 보이고 있다. 우리 팀에 공격적인 게 필요한데 알리가 그 부분을 채우고 있다"고 했다.
파에스 감독은 이어 "대표팀으로 긴 시간을 보냈다. 체력적 정신적으로 많이 지칠 법도 했다. 그 부분을 관리해주려고 한다"라고 했다. 일단 알리는 휴식을 취하며 회복에 집중할 예정이다. 장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com