[공식발표] 'PS 진출의 주역' 아라우조-실바, 6R MVP 선정

기사입력 2026-03-19 14:53


[공식발표] 'PS 진출의 주역' 아라우조-실바, 6R MVP 선정
우리카드 아라우조(왼쪽)와 GS칼텍스 실바가 2025~2026시즌 V리그 6라운드 MVP로 선정됐다. 사진제공=KOVO

[스포츠조선 김민경 기자] 남자부 아라우조(우리카드)와 여자부 실바(GS칼텍스)가 진에어 2025~2026시즌 V리그 6라운드 MVP로 선정됐다.

아라우조는 기자단 투표 34표 중 22표(알리 6표, 한태준 2표, 한선수·정지석·레오 1표, 기권 1표)를 획득해 6라운드 MVP의 주인공이 됐다.

우리카드의 날개 한 축을 담당하고 있는 아라우조는 5라운드에 이어 6라운드 MVP의 영광을 거머쥐었다. 득점 1위(136점), 공격 2위(성공률 54.67%), 오픈 공격 1위(성공률 51.92%)에 자리매김하는 등 아라우조의 활약에 힘입어 우리카드는 정규리그를 4위로 마감, 2시즌 만의 포스트시즌 진출에 성공했다.


[공식발표] 'PS 진출의 주역' 아라우조-실바, 6R MVP 선정
30일 장충체육관에서 열린 V리그 우리카드와 삼성화재의 경기. 우리카드 아라우조가 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.30/

[공식발표] 'PS 진출의 주역' 아라우조-실바, 6R MVP 선정
11일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 페퍼저축은행의 경기. GS칼텍스 실바가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.11/
여자부 실바는 기자단 투표 34표 중 23표(빅토리아 6표, 양효진 2표, 유서연·문정원 1표, 기권 1표)를 얻으면서 2024~2025시즌 6라운드, 2025~2026시즌 1, 5라운드에 이어 통산 네 번째 라운드 MVP를 차지했다.

실바 역시 지난 5라운드에 이은 2연속 라운드 MVP 영광을 안았다. 실바는 팀 내 공격 점유율 40.81%를 책임졌고, 득점 2위(133점), 공격 2위(47.41%), 후위 2위(성공률 51.35%)에 오르며 라운드 MVP 자격을 증명하고 있다. 지난 18일 현대건설과 정규시즌 마지막 경기에서는 트리플크라운을 달성하는 등 화력을 뽐내며 GS칼텍스를 2020~2021시즌 이후 5시즌 만에 봄배구 무대에 올려뒀다.

6라운드 MVP 시상은 남자부 오는 25일 의정부 경민대체육관에서 열리는 KB손해보험과 우리카드의 경기에서, 여자부는 오는 24일 서울 장충체육관에서 열리는 GS칼텍스와 흥국생명 경기에서 실시할 예정이다.


[공식발표] 'PS 진출의 주역' 아라우조-실바, 6R MVP 선정
29일 장충체육관에서 열린 V리그 여자부 GS칼텍스와 흥국생명의 경기. GS칼텍스 실바가 공격을 시도하고 있다. 장충체=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.29/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, '강도 침입' 자택 최초 공개…셀프로 완성한 美친 인테리어

2.

'70세' 김영란 "술 먹고 새벽에 응급실 실려갔다"…충격 과거 고백

3.

홍상수, 子유모차 밀고 김민희와 커플룩…'주변 의식無' 공원 산책 또 포착

4.

박신양 "치의학 전공하는 딸, 화가 된 아빠 이해하지 못했다"

5.

"서장훈, 말년에 배우자 온다"…최초 공개된 사주 풀이에 '너털 웃음'

스포츠 많이본뉴스
1.

'역시 대한민국 캡틴 SON' 손흥민은 다 계획이 있구나...월드컵 때문에 미국행, 멕시코 국대+고지대 동시 경험 가능

2.

천하의 오타니가 타자를 포기하다니! 첫 등판 땀 닦아내며 161㎞ 4K 무실점, LAD 5인 로테이션 확정

3.

롯데 타선 핵심, 외국인 타자 레이예스...2G 연속 선발 제외 왜? [부산 현장]

4.

"우리 선발진이 약해보여요?" 천하의 김광현이 5선발 '경쟁'이라니…작년 3위 → 올해는? 사령탑의 한껏 커진 꿈 [인천포커스]

5.

'한때 韓 최고의 골잡이' 황의조의 포효 '메인장식', '전광석화 침투→등딱→오른발 슛' 전매특허 플레이로 4호골 쾅

스포츠 많이본뉴스
1.

'역시 대한민국 캡틴 SON' 손흥민은 다 계획이 있구나...월드컵 때문에 미국행, 멕시코 국대+고지대 동시 경험 가능

2.

천하의 오타니가 타자를 포기하다니! 첫 등판 땀 닦아내며 161㎞ 4K 무실점, LAD 5인 로테이션 확정

3.

롯데 타선 핵심, 외국인 타자 레이예스...2G 연속 선발 제외 왜? [부산 현장]

4.

"우리 선발진이 약해보여요?" 천하의 김광현이 5선발 '경쟁'이라니…작년 3위 → 올해는? 사령탑의 한껏 커진 꿈 [인천포커스]

5.

'한때 韓 최고의 골잡이' 황의조의 포효 '메인장식', '전광석화 침투→등딱→오른발 슛' 전매특허 플레이로 4호골 쾅

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.