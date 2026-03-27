패패승승승! 허수봉을 막을 수 없다! 현대캐피탈, 대역전쇼 → 우리카드 3-2 꺾고 플레이오프 기선 제압

기사입력 2026-03-27 21:36


패패승승승! 허수봉을 막을 수 없다! 현대캐피탈, 대역전쇼 → 우리카드 …
사진제공=KOVO

패패승승승! 허수봉을 막을 수 없다! 현대캐피탈, 대역전쇼 → 우리카드 …
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[천안=스포츠조선 한동훈 기자] 현대캐피탈이 우리카드의 무서운 기세를 잠재웠다.

현대캐피탈은 27일 천안 유관순체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 포스트시즌 우리카드와 플레이오프 1차전서 세트스코어 3대2(23-25, 21-25, 25-18, 25-22, 15-13)로 승리했다.

현대캐피탈은 1, 2세트를 내리 빼앗겼다. 준플레이오프를 뚫고 올라온 우리카드의 기세에 휩쓸리는 듯했다.

현대캐피탈은 재빨리 수습했다. 3세트부터 대역전쇼를 펼쳤다.

우리카드가 기선을 제압했다. 우리카드는 1세트 숨막히는 시소게임을 이겨냈다. 현대캐피탈의 끈질긴 추격을 끝내 뿌리쳤다. 21-20에서 김지한의 오픈 공격이 가로막히면서 동점이 됐다. 22-22에서 현대캐피탈 황승빈의 서브가 네트에 걸리는 행운이 따랐다. 23-22에서는 현대캐피탈 최민호의 속공이 라인 밖으로 나갔다. 24-23에서는 현대캐피탈 허수봉의 스파이크 서브가 아웃되면서 우리카드가 세트포인트를 가져갔다.

우리카드 알리가 2세트 원맨쇼를 펼쳤다. 알리는 5-5에서 혼자서 연속 4점을 폭발했다. 알리는 현대캐피탈이 19-16으로 추격해오자 괴력을 과시했다. 스파이크 서브를 연달아 2회나 상대 코트에 꽂아넣었다. 알리는 24-21에서 퀵오픈으로 직접 마침표를 찍었다.

3세트 현대캐피탈이 반격에 성공했다. 전열을 가다듬은 현대캐피탈은 13-11에서 황승빈의 블로킹을 신호탄으로 총공세를 퍼부었다. 우리카드의 공격 범실이 겹치며 순식간에 18-11로 도망갔다. 현대캐피탈은
패패승승승! 허수봉을 막을 수 없다! 현대캐피탈, 대역전쇼 → 우리카드 …
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20-14에서 조근호의 속공을 블로킹, 7점 차이를 유지하며 우리카드의 추격 의지를 꺾었다.

현대캐피탈은 4세트도 주도했다. 기어코 경기를 원점으로 돌렸다. 현대캐피탈이 도망가면 우리카드가 따라왔다. 현대캐피탈은 근소한 리드를 끝까지 잘 지켰다. 23-21에서 우리카드 아라우조의 백어택이 아웃되면서 분위기가 넘어갔다. 우리카드는 김지한 서브 범실로 세트포인트를 헌납했다.


결국 5세트까지 왔다.

한껏 달아오른 현대캐피탈의 열기를 우리카드가 당해낼 수 없었다. 7-6에서 허수봉이 스파이크 서브 득점을 터뜨리며 승리를 예감했다. 13-12에서 허수봉이 다시 해결사로 나섰다. 아라우조의 백어택을 블로킹하는 결정적인 득점을 만들어냈다. 허수봉은 매치포인트 마저 자신의 손으로 만들어내며 완벽하게 경기를 지배했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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