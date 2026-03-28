양효진 라스트댄스? 오늘 지면 그대로 끝난다…벼랑끝 현대건설 "100% 확률? 이번에 깨주겠다" [장충포커스]

3일 수원실내체육관에서 열린 V리그 여자부 현대건설과 도로공사의 경기. 현대건설 카리와 양효진이 득점을 성공한 후 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.13/
[장충=스포츠조선 김영록 기자] "1차전 승리팀 진출 확률이 100%? 현대건설은 기록의 팀이다. 이번 시즌에 새로운 기록을 하나 추가하겠다."
벼랑 끝에 몰린 제자들을 대신해 강성형 현대건설 감독이 결연한 각오를 전했다.
현대건설은 28일 장충체육관에서 진에어 2025~2026시즌 V리그 플레이오프 2차전 GS칼텍스전을 치른다.
지난 1차전을 패배함에 따라 이날 지면 시즌 종료다. 경기전 만난 강성형 감독은 "원래 서울 원정을 올 때는 숙소에서 자는데, 오랜만에 서울에서 호텔을 잡았다. 덕분에 기분좋게 분위기를 전환하는 계기가 됐다"며 웃었다.,
V리그 역사상 지난해까지 19번 열린 플레이오프에서 1차전 승리팀이 챔피언결정전 진출에 실패한 적은 한번도 없다. 확률 100%다.
하지만 이미 우승을 경험한 멤버들을 주축으로 끈끈한 팀워크를 쌓아올렸다. 매시즌 꾸준하게 좋은 성적을 유지해온 현대건설이다.
관건은 주포 카리의 컨디션이다. 강성형 감독은 "지난 경기도 좋은 공격이 나왔는데, 상대 수비에 걸리면서 초반 흐름을 많이 잃었다. 거의 20일만에 실전을 치르다보니 잘 안된 부분이 있었다. 오늘은 나아질 거라고 본다"고 했다.
현대건설 강성형 감독
이미 은퇴식을 치른 뒤라서일까. 양효진 인생 최악의 경기 중 하나였다. 사령탑 역시 "5년째 함께 하지만 정말 보기 드문 경기였다. 역시 초반에 잘 들어간 볼들이 상대 수비에 걸리면서 생각이 많아졌던 것 같다"면서 "결국 효진이가 해줘야 카리도 살아나고 볼 분배가 자유로워진다. 오늘은 리시브가 많이 나아질 거라고 생각하고, 결국 실바를 얼마나 막느냐에 달렸다"고 강조했다.
"3차전 꼭 가겠다. 1차전 승리팀이 100% 챔프전 진출했다던데, 올해 그 기록을 한번 깨보겠다."