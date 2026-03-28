"초반 분위기에 달렸다" 타오르는 GS칼텍스의 '야심'…권민지-안혜진 선발출격 [장충브리핑]

기사입력 2026-03-28 18:42


"초반 분위기에 달렸다" 타오르는 GS칼텍스의 '야심'…권민지-안혜진 선…
29일 장충체육관에서 열린 V리그 여자부 GS칼텍스와 흥국생명의 경기. GS칼텍스 권민지가 5세트를 끝내는 블로킹을 성공하며 환호하고 있다. 장충체=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.29/

"초반 분위기에 달렸다" 타오르는 GS칼텍스의 '야심'…권민지-안혜진 선…
24일 장충체육관에서 열린 V리그 준PO GS칼텍스와 흥국생명의 경기. GS칼텍스 실바가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/

[장충=스포츠조선 김영록 기자] "초반 분위기 싸움이 중요하다. 그래서 권민지가 먼저 나간다. (플레이오프는)오늘 끝내고자 한다."

일단 GS칼텍스를 위한 '판'은 깔렸다. 그 열매를 따낼 수 있을까.

GS칼텍스는 28일 장충체육관에서 진에어 2025~2026시즌 플레이오프 2차전 현대건설전을 치른다.

지난 1차전 승리로 우위를 점했다. V리그 역사상 플레이오프 1차전 승리팀이 챔피언결정전에 진출한 확률은 역대 19번의 사례에서 100%다.

경기전 만난 이영택 GS칼텍스 감독은 "쉬는 사람은 쉬고, 가볍게 훈련할 사람은 하고, 자율에 맡겼다. 실바는 클럽하우스에서 보강훈련도 하고, 이동도 평소보다 늦게 하면서 푹 쉬었다"고 했다.

흥국생명과 현대건설, 도로공사는 최근 몇년간 꾸준히 봄배구 무대를 겪은 '고인물'들이다. 반면 GS칼텍스에겐 '하루 건너 경기하는' 봄배구 일정은 익숙하지 않다.

이영택 감독 역시 마찬가지다. 그는 "힘들다. 쉽지 않다. 나도 힘든데 선수들은 더 힘들 것"이라면서 "잘 먹고 잘 쉬는게 최고다. 무엇보다 평정심, 평소와 다름없이 경기에 임하는 게 중요하다"라고 강조했다.


"초반 분위기에 달렸다" 타오르는 GS칼텍스의 '야심'…권민지-안혜진 선…
24일 장충체육관에서 열린 V리그 준PO GS칼텍스와 흥국생명의 경기. GS칼텍스 이영택 감독이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/
"1차전에선 양효진을 잘 막았다. 어느 정도 주는건 각오하고, 잡을 수 있는 거 잡는데 집중하고자 한다. 내가 뭐라고 안해도 선수들이 알아서 으쌰으쌰한다. 누구 하나로는 안된다. 선수단 전체가 미쳐야한다."


이날도 아웃사이드히터는 레이나 대신 권민지, 세터는 김지원 대신 안혜진이 선발로 나간다.

"컨디션 문제는 아니다. 레이나가 먼저 들어갔을 때 리시브에 부담을 느끼거나 잘 안 풀리면 힘들어하는 모습이 역력하다. 좀더 에너지가 너치는 선수는 권민지다. 먼저 투입해서 분위기 싸움에서 우위를 점하고자 한다. 언제나 1차전 승리팀이 이겨온 무대다. 우리 역시 반드시 김천으로 가겠다."


장충=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

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