"초반 분위기에 달렸다" 타오르는 GS칼텍스의 '야심'…권민지-안혜진 선발출격 [장충브리핑]
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|29일 장충체육관에서 열린 V리그 여자부 GS칼텍스와 흥국생명의 경기. GS칼텍스 권민지가 5세트를 끝내는 블로킹을 성공하며 환호하고 있다. 장충체=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.29/
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|24일 장충체육관에서 열린 V리그 준PO GS칼텍스와 흥국생명의 경기. GS칼텍스 실바가 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/
[장충=스포츠조선 김영록 기자] "초반 분위기 싸움이 중요하다. 그래서 권민지가 먼저 나간다. (플레이오프는)오늘 끝내고자 한다."
일단 GS칼텍스를 위한 '판'은 깔렸다. 그 열매를 따낼 수 있을까.
GS칼텍스는 28일 장충체육관에서 진에어 2025~2026시즌 플레이오프 2차전 현대건설전을 치른다.
지난 1차전 승리로 우위를 점했다. V리그 역사상 플레이오프 1차전 승리팀이 챔피언결정전에 진출한 확률은 역대 19번의 사례에서 100%다.
경기전 만난 이영택 GS칼텍스 감독은 "쉬는 사람은 쉬고, 가볍게 훈련할 사람은 하고, 자율에 맡겼다. 실바는 클럽하우스에서 보강훈련도 하고, 이동도 평소보다 늦게 하면서 푹 쉬었다"고 했다.
흥국생명과 현대건설, 도로공사는 최근 몇년간 꾸준히 봄배구 무대를 겪은 '고인물'들이다. 반면 GS칼텍스에겐 '하루 건너 경기하는' 봄배구 일정은 익숙하지 않다.
이영택 감독 역시 마찬가지다. 그는 "힘들다. 쉽지 않다. 나도 힘든데 선수들은 더 힘들 것"이라면서 "잘 먹고 잘 쉬는게 최고다. 무엇보다 평정심, 평소와 다름없이 경기에 임하는 게 중요하다"라고 강조했다.
"1차전에선 양효진을 잘 막았다. 어느 정도 주는건 각오하고, 잡을 수 있는 거 잡는데 집중하고자 한다. 내가 뭐라고 안해도 선수들이 알아서 으쌰으쌰한다. 누구 하나로는 안된다. 선수단 전체가 미쳐야한다."
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|24일 장충체육관에서 열린 V리그 준PO GS칼텍스와 흥국생명의 경기. GS칼텍스 이영택 감독이 작전 지시를 하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/
이날도 아웃사이드히터는 레이나 대신 권민지, 세터는 김지원 대신 안혜진이 선발로 나간다.
"컨디션 문제는 아니다. 레이나가 먼저 들어갔을 때 리시브에 부담을 느끼거나 잘 안 풀리면 힘들어하는 모습이 역력하다. 좀더 에너지가 너치는 선수는 권민지다. 먼저 투입해서 분위기 싸움에서 우위를 점하고자 한다. 언제나 1차전 승리팀이 이겨온 무대다. 우리 역시 반드시 김천으로 가겠다."
장충=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com
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