스포츠조선

"주자 두고 교체돼 분하다" 야수 실책-볼넷으로 승리 날렸다, 98일 만에 등판 다나카 5.2이닝 2실점 통산 199승 실패

기사입력 2025-08-07 21:13


"주자 두고 교체돼 분하다" 야수 실책-볼넷으로 승리 날렸다, 98일 만…
요미우리 우완 다나카가 7일 야쿠르트전에 선발등판해 5.2이닝 2실점을 기록했다. 2-1 리드 상황에서 6회 추가 실점을 해 승리를 날렸다. 사진캡쳐=요미우리 자이언츠 SNS

미일 통산 '199번째' 승리를 놓쳤지만 다시 희망을 던졌다.

요미우리 자이언츠 우완 다나카 마사히로(37)가 야수 실책과 볼넷으로 아쉬움을 삼켰다. 7일 도쿄돔에서 열린 야쿠르트 스왈로즈전에 선발등판해 5⅔이닝 2실점(1자책)했다. 2-1로 앞선 6회초 선두타자 4번 무라카미 무네타카를 내야 땅볼로 유도했다. 이 타구를 2루수 마스다 다이치가 놓쳐 추가 실점의 빌미가 됐다.

무사 1루에서 두 타자를 범타로 처리하고 이날 4번째 볼넷을 내줬다. 2사 1,2루에서 불펜에 마운드를 넘겼다. 투구수가 104개에 도달했다. 바뀐 투수 후나바사마 히로마사가 야쿠르트 8번 나카무라 유헤이에게 좌전 적시타를 맞았다. 2-2. 실점이 추가되고 승리가 날아갔다. 다나카는 "주자를 남기고 마운드를 내려와 분하다"고 했다.

이전 경기보다 내용이 좋았다. 1회를 세 타자로 끝냈다. 6구로 아웃카운트 3개를 잡았다. 2회 선두타자 무라카미를 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 풀카운트에서 낮은 코스로 떨어지는 스플리터를 던져 배트를 끌어냈다.


"주자 두고 교체돼 분하다" 야수 실책-볼넷으로 승리 날렸다, 98일 만…
한때 일본프로야구 최고 투수였던 다나카는 올 시즌 주로 2군에 머물렀다. 5월 1일 히로시마전이 끝나고 2군으로 내려간 뒤 90여일 만인 7일 야쿠르트전에 등판했다. 사진캡쳐=요미우리 자이언츠 SNS
1-0으로 앞선 4회 2사까지 8타자를 연속 범타로 처리했다. 2사후 중심타선을 맞아 갑자기 흔들렸다. 3번 우치야마 소마, 4번 무라카미를 연속 볼넷으로 내보냈다. 두 선수 모두 풀카운트 승부를 했다. 이어진 2사 1,2루에서 5번 호세 오스나에게 동점타를 허용했다. 1-1.

다나카는 5월 1일 히로시마 카프전 이후 98일 만에 출전 기회를 잡았다. 비관적인 전망을 걷어내고 향후 선발 로테이션 진입 가능성을 확인했다.

앞선 3경기에서 1승1패-평균자책점 9.00. 지난 4월 3일 주니치 드래곤즈를 상대로 첫 등판해 승리투수가 됐다. 5회까지 1실점으로 막고 승리를 올렸다. 일본야구 통산 120번째 승리이자 미일 통산 '198승' 고지에 올랐다.

첫 승을 거두고 고전했다. 4월 17일 요코하마 베이스타즈전에서 2이닝 6실점하고 패전투수가 됐다. 14타자를 상대로 7안타-1볼넷을 기록했다. 직구 구위가 전성기에 비해 현저하게 떨어졌다. 변화구 제구가 들쭉날쭉했다. 2주를 쉬고 나왔는데도 그랬다.


재조정을 거쳐 5월 1일 히로시마전에 나갔다. 3이닝 3실점하고 교체됐다. 1회 난타를 당했다. 2사후 5연타를 맞고 3실점했다. 2회 1사 1,2루, 3회 2사 만루 위기를 무실점으로 넘겼지만 벤치의 신뢰를 잃었다. 볼넷으로 위기를 자초했다. 다나카는 이 경기 후 2군행 통보를 받았다.


"주자 두고 교체돼 분하다" 야수 실책-볼넷으로 승리 날렸다, 98일 만…
다나카는 지난겨울 라쿠텐을 뒤로 하고 요미우리 유니폼을 입었다. 4월 3일 주니치를 상대로 첫 등판해 첫승을 올린 뒤 3경기에서 승리를 추가하지 못했다. 사진캡쳐=요미우리 자이언츠 SNS
다나카는 라쿠텐 이글스에서 119승, 요미우리에서 1승, 미국 메이저리그 뉴욕 양키스 소속으로 78승을 기록했다.

요미우리의 상승세가 3연승에서 끊겼다. 4회 동점타를 때린 야쿠르트 5번 오스나가 8회 1점 홈런을 터트렸다. 요미우리 타선은 3안타로 묶였다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

변우석, 김혜윤 선물에 감격 "오예!"…‘솔선커플’ 현실 케미도 설렘 폭발

3.

신화 이민우, ♥싱글맘 예비 신부 최초 공개..6세 딸과 다정한 가족 사진

4.

장석현, 샵 해체 후 이지혜 원망 고백.."잘 되는 거 보며 욕 많이 해" ('관종언니')

5.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

2.

"영상은 의미 없어" 1순위는 아니다, 왜?…158㎞ 대성공 롯데, 벨라스케즈로 또 일낼까

3.

초대박 오피셜 떴다! '황희찬 닮은 日공격수' 프랑크푸르트 이적…"분데스리가서 높은 기량 입증"

4.

주장 손흥민 떠나보낸 토트넘, 부주장 매디슨 십자인대 파열 발표 '최악의 하루'…시즌 준비 차질

5.

무려 폰세 상대로 2루타를? 3루 횡사는 옥에 티…"발 엄청 빠르더라" 칭찬했는데 타격은 '보류' 왜

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

2.

"영상은 의미 없어" 1순위는 아니다, 왜?…158㎞ 대성공 롯데, 벨라스케즈로 또 일낼까

3.

초대박 오피셜 떴다! '황희찬 닮은 日공격수' 프랑크푸르트 이적…"분데스리가서 높은 기량 입증"

4.

주장 손흥민 떠나보낸 토트넘, 부주장 매디슨 십자인대 파열 발표 '최악의 하루'…시즌 준비 차질

5.

무려 폰세 상대로 2루타를? 3루 횡사는 옥에 티…"발 엄청 빠르더라" 칭찬했는데 타격은 '보류' 왜

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.