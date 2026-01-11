극적 구조 된 권민아, 악플 고소도 포기했다…"정신도 기력도 없다"

기사입력 2026-01-11 17:36


극적 구조 된 권민아, 악플 고소도 포기했다…"정신도 기력도 없다"
권민아. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 팬미팅 취소와 악플 대응을 둘러싼 자신의 현재 상태를 솔직하게 털어놨다.

권민아는 11일 SNS에 장문의 글을 올리며 한 차례 영구 삭제를 신청했던 인스타그램 계정을 다시 열게 된 이유를 밝혔다.

그는 "그래도 아직까지 응원의 메시지를 보내주시는 분들께 공지나 알리고 싶은 이야기들을 전할 곳이 없어 다시 열게 됐다"고 설명했다.

가장 먼저 언급한 건 데뷔 후 처음으로 준비했던 단독 팬미팅 취소였다. 권민아는 "건강상 이유와 회복을 위해 소속사 측에서도 저를 생각해주신 결정이었다"며 "기다려주시고 기대하셨던 여러분께 좋은 모습, 좋은 시간을 함께할 기회를 제 때문에 놓치게 돼 정말 죄송하다"고 사과했다.

이어 "환불 절차는 정상적으로 진행되고 있으니 걱정하지 말아달라"며 "언젠가 다시 일어설 수 있다면 꼭 팬미팅을 다시 하고 싶다"고 덧붙였다.

그는 현재의 상태에 대해 "신체적·정신적으로 아직 완전히 회복된 것은 아니다"라며 "열심히 회복에 집중하려고 안간힘을 쓰고 있다"고 밝혔다.

그러면서도 "정신을 잘 잡고 멘탈을 극복해 다시 밝은 모습, 열심히 사는 모습을 보여드리기 위해 노력하겠다"고 다짐했다.

특히 기사로 보도된 '악플러 무관용 대응'과 관련해 직접 선을 그었다. 권민아는 "기사에서는 소속사 측에서 악플러 대응을 선처 없이 하겠다고 밝혔지만, 실제로 진행되고 있는 부분은 없는 것으로 확인됐다"며 "형사 고소를 먼저 해야 하고 이후 위임을 통해 민사로 진행이 가능하다는 이야기를 들었다"고 전했다.


다만 그는 "솔직히 말해 지금의 저는 그렇게 할 정신도, 기력도 없다"며 악플 고소를 당장 진행하지 못하는 이유를 밝혔다.

그러면서도 "도가 지나치고 허위사실이나 너무 잔인한 내용의 댓글과 메시지들은 수집해두고 있다"며 "제가 감당할 수 없을 때는 용기를 내 진행할 생각도 있다"고 여지를 남겼다.

권민아는 추측성 악플 자제를 간곡히 요청하며 "무심코 뱉은 말들이지만 지금의 저에겐 너무 아픈 돌 같다"며 "제가 밉고 싫다면 그냥 관심을 꺼달라"고 호소했다.

동시에 "SNS를 통해 감정적인 폭로나 극단적인 모습으로 더 이상의 충격과 상처를 드리지 않도록 저 역시 고치고 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 권민아는 오는 1월 23일 서울에서 '권민아 1st 팬미팅 in SEOUL'을 개최할 예정이었으나, 공연을 앞두고 취소됐다.

이번 팬미팅은 2012년 데뷔 이후 13년 만에 처음 열리는 단독 팬미팅으로 알려져 팬들의 기대를 모았던 자리였다.

매니지먼트를 맡고 있는 전 소속사 모덴베리코리아는 "아티스트 사정으로 인해 팬미팅을 부득이하게 취소하게 됐다"며 "현재 권민아는 안정을 최우선으로 두고 휴식 중"이라고 전한 바 있다. 데뷔 후 첫 팬들과의 만남이 무산되면서, 그의 향후 행보에도 관심이 쏠리고 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘수와진’ 안상진, 피습 후 세 차례 뇌수술→17년 투병..야윈 얼굴 안타까워

2.

김지민, 개그맨 후배 인성 폭로 "앞뒤 다른 모습에 트라우마 생겨" ('사이다')

3.

김미려, 매니저에 사기 당했다 "돈 떼먹고 협박용으로 가슴 사진 찍어"

4.

김승현 母, 남편 구치소 들어가 생계 도맡았다 "우유 살 돈도 없어"

5.

맛집부부 아내 "남편이 다혈질, 손님에게 화내고 욕해 군청 민원까지"…오은영 "폭발 원인이 따로 있어, 손님은 새우등 터진 격"(결혼지옥)

연예 많이본뉴스
1.

‘수와진’ 안상진, 피습 후 세 차례 뇌수술→17년 투병..야윈 얼굴 안타까워

2.

김지민, 개그맨 후배 인성 폭로 "앞뒤 다른 모습에 트라우마 생겨" ('사이다')

3.

김미려, 매니저에 사기 당했다 "돈 떼먹고 협박용으로 가슴 사진 찍어"

4.

김승현 母, 남편 구치소 들어가 생계 도맡았다 "우유 살 돈도 없어"

5.

맛집부부 아내 "남편이 다혈질, 손님에게 화내고 욕해 군청 민원까지"…오은영 "폭발 원인이 따로 있어, 손님은 새우등 터진 격"(결혼지옥)

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민이 오타니 이겼다' 미국 프로스포츠 대변혁! 축구가 야구보다 인기 많다

2.

노시환 다년 계약 어떻게 되고있나 "계속 대화하고 있어요"

3.

김하성도 할 수 있다! 한 살 형, 옵트아웃 초대박 → FA 재수생 브레그먼, 8000만$ 걷어차고 1억7500만$ 잭팟! 사실상 6년 2억1500만$ 해냈다

4.

"일본 아시아 최강 맞다" 0-3 대참사 후 인정...2살 어린데 난공불락, 日 압도적 우승 후보

5.

"월드컵 우승" 일본 경사났네, 경사났어...'죄송합니다' 이강인급 유망주 180도 대반전 부활 '3경기 연속 공격P'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.