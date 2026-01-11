극적 구조 된 권민아, 악플 고소도 포기했다…"정신도 기력도 없다"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 팬미팅 취소와 악플 대응을 둘러싼 자신의 현재 상태를 솔직하게 털어놨다.
가장 먼저 언급한 건 데뷔 후 처음으로 준비했던 단독 팬미팅 취소였다. 권민아는 "건강상 이유와 회복을 위해 소속사 측에서도 저를 생각해주신 결정이었다"며 "기다려주시고 기대하셨던 여러분께 좋은 모습, 좋은 시간을 함께할 기회를 제 때문에 놓치게 돼 정말 죄송하다"고 사과했다.
그러면서도 "정신을 잘 잡고 멘탈을 극복해 다시 밝은 모습, 열심히 사는 모습을 보여드리기 위해 노력하겠다"고 다짐했다.
특히 기사로 보도된 '악플러 무관용 대응'과 관련해 직접 선을 그었다. 권민아는 "기사에서는 소속사 측에서 악플러 대응을 선처 없이 하겠다고 밝혔지만, 실제로 진행되고 있는 부분은 없는 것으로 확인됐다"며 "형사 고소를 먼저 해야 하고 이후 위임을 통해 민사로 진행이 가능하다는 이야기를 들었다"고 전했다.
다만 그는 "솔직히 말해 지금의 저는 그렇게 할 정신도, 기력도 없다"며 악플 고소를 당장 진행하지 못하는 이유를 밝혔다.
그러면서도 "도가 지나치고 허위사실이나 너무 잔인한 내용의 댓글과 메시지들은 수집해두고 있다"며 "제가 감당할 수 없을 때는 용기를 내 진행할 생각도 있다"고 여지를 남겼다.
권민아는 추측성 악플 자제를 간곡히 요청하며 "무심코 뱉은 말들이지만 지금의 저에겐 너무 아픈 돌 같다"며 "제가 밉고 싫다면 그냥 관심을 꺼달라"고 호소했다.
동시에 "SNS를 통해 감정적인 폭로나 극단적인 모습으로 더 이상의 충격과 상처를 드리지 않도록 저 역시 고치고 노력하겠다"고 밝혔다.
한편 권민아는 오는 1월 23일 서울에서 '권민아 1st 팬미팅 in SEOUL'을 개최할 예정이었으나, 공연을 앞두고 취소됐다.
이번 팬미팅은 2012년 데뷔 이후 13년 만에 처음 열리는 단독 팬미팅으로 알려져 팬들의 기대를 모았던 자리였다.
매니지먼트를 맡고 있는 전 소속사 모덴베리코리아는 "아티스트 사정으로 인해 팬미팅을 부득이하게 취소하게 됐다"며 "현재 권민아는 안정을 최우선으로 두고 휴식 중"이라고 전한 바 있다. 데뷔 후 첫 팬들과의 만남이 무산되면서, 그의 향후 행보에도 관심이 쏠리고 있다.
