[대전=스포츠조선 송정헌 기자] 롯데가 2-3위 맞대결에서 한화에 스윕패를 당하며 6연패 늪에 빠졌다.
롯데 자이언츠가 14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 원정 경기에서 4대 5로 패했다. 한화는 롯데를 상대로 3연전 스윕승을 거두며 4연승을 기록했다. 시즌 전적 64승3무42패. 선두 LG 트윈스(66승2무42패)와 승차를 1경기로 좁혔다. 3위 롯데는 58승3무51패로 한화와 승차가 7.5경기로 벌어졌다. 롯데는 최근 경기 6연패 늪에 빠졌다.
한화는 2회말 선두타자 노시환의 2루타와 채은성의 적시타로 1-0 선취점을 올렸다. 5회말 이진영이 롯데 선발 나균안을 상대로 우측 담장을 넘기는 솔로홈런을 날렸다. 2대0 한화 리드.
롯데는 6회초 한화 선발 류현진을 상대로 동점을 만들었다. 선두타자 전민재의 2루타가 나왔고, 2사 후 고승민과 윤동희가 연속 적시 2루타를 날리며 2대 2 균형을 맞췄다.
롯데는 8회초 역전에 성공했다. 롯데는 2사 3루에서 윤동희가 1타점 적시타를 날렸다. 한화도 8회말 정철원의 연속 폭투로 1사 3루에서 이도윤이 1타점 희생플라이를 날리며 곧바로 3대 3 동점을 만들었다.
9회초 롯데는 한화 마무리 김서현을 공략했다. 1사 후 김민성 볼넷, 대타 노진혁의 안타로 1, 3루를 만들고 전민재가 다시 앞서는 1타점 적시타를 날렸다.
롯데는 9회말 승리를 지키기 위해 김원중이 마운드에 올랐으나 한화 리베라토에게 또다시 동점을 허용하는 솔로홈런을 내줬다. 양 팀은 4-4 연장전에 돌입했다.
연장 11회말 한화는 선두타자 손아섭이 몸 맞는 볼, 1사 후 문현빈이 2루타를 터트렸다. 노시환 고의4구로 1사 만루에서 김태연이 내야 플라이로 물러났으나 2사 만루에서 이원석이 밀어내기 끝내기 볼넷을 얻어내며 경기를 끝냈다.
롯데는 믿었던 마무리 김원중이 9회말 동점을 허용했고 11회말 등판한 윤성빈이 패전 투수가 됐다.
롯데는 10회초 1사 2루에서 끝내기 찬스도 있었으나 윤동희가 2루에서 태그 아웃을 당하며 허망하게 점수를 내지 못했다. 8회말 정철원의 폭투 때 이원석이 3루에서 태그아웃을 당할 수도 있었으나 비디오판독 사용 횟수가 넘어 비디오판독조차 할 수 없었다.
롯데는 한화를 상대로 두 차례나 역전하며 연패 탈출을 할 수도 있었으나 지독하게 운이 따르지 않았던 경기였다.
롯데는 치열한 순위 싸움 가장 중요한 시기에 한화에 3연전 시리즈를 모두 내주며 6연패 늪에 빠지고 말았다. 올 시즌 최다 연패다. 롯데는 이제 3위 자리도 위태롭다.
