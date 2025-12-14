[공식발표]홍명보, 월드컵 베이스캠프 방문지 의도치 않게 '공개'…멕시코 클럽 "韓, 우리 시설 대만족"

최종수정 2025-12-14 19:37

[공식발표]홍명보, 월드컵 베이스캠프 방문지 의도치 않게 '공개'…멕시코…
연합뉴스, 아틀라스FC 홈페이지 캡쳐

[공식발표]홍명보, 월드컵 베이스캠프 방문지 의도치 않게 '공개'…멕시코…
아틀라스FC 홈페이지 캡쳐

[스포츠조선 윤진만 기자]홍명보 대한민국 축구 A대표팀 감독이 직접 방문한 것으로 알려진 2026년 북중미월드컵 베이스캠프 중 한 곳이 의도치 않게 공개됐다.

멕시코 클럽 아틀라스FC는 14일(한국시각) 구단 공식 홈페이지를 통해 "한국 국가대표팀과 콜롬비아 대표팀의 대표단이 최근 AGA 아카데미를 방문해 시설과 운영 모델을 살펴봤다"라고 밝혔다.

AGA 아카데미는 멕시코 과달라하라를 연고로 하는 아틀라스의 훈련 센터다. 내년 6월12일과 19일 유럽 플레이오프 D 승자, 멕시코와 월드컵 조별리그 A조 1~2차전을 치르는 에스타디오 아크론과는 차량으로 17분 거리에 위치했다.

아틀라스 구단은 "과달라하라가 월드컵 개최도시로 확정된 공식 일정이 발표된 이후, 한국과 콜롬비아 축구협회는 잠재적인 훈련 기지로 AGA 아카데미에 특별한 관심을 보였다"며 "양국 대표단은 시설을 둘러보고 6개의 프로 훈련장과 응용 스포츠 과학 전문 시설을 갖춘 복합 시설의 기능을 살펴봤다"라고 소개했다.


[공식발표]홍명보, 월드컵 베이스캠프 방문지 의도치 않게 '공개'…멕시코…
아틀라스FC 홈페이지 캡쳐
월드컵 조 추첨식과 베이스캠프 답사를 마치고 12일 입국한 홍 감독은 후보지 중 총 8군데를 검토했다고 밝혔다. 그는 "마음에 드는 곳이 몇 군데 있었지만, 조금 더 과학적으로 접근할 필요가 있다"라고 밝혔다.

이어 "기후, 고지대 적응, 이동 거리 등을 베이스캠프 선정하는데 있어 중요한 기준"이라고 설명했다. 아틀라스에 대한 언급은 따로 하지 않았다.

아틀라스는 "방문을 마친 대표단은 공간의 기능성, 배치, 미적 감각에 대해 매우 긍정적인 평가를 내렸다. 월드컵이라는 무대에서 국가대표팀의 요구 사항을 충족할 수 있는 충분한 역량을 갖췄다고 강조했다"라고 대한축구협회측이 만족감을 표했다고 밝혔다.

끝으로 "이는 AGA 아카데미가 최고 수준의 스포츠 인프라를 지녔으며, 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있음을 재확인시켜준다"라고 밝혔다.


1~2차전을 마친 한국은 몬테레이로 이동해 내년 6월25일 남아프리카공화국과 조별리그 최종전을 치른다.

한국은 월드컵 본선을 앞둔 내년 3월, 유럽에서 소집해 A매치 친선경기 2연전을 펼칠 예정이다. 홍 감독은 두 팀 중 한 팀이 이미 결정됐다고 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 박나래·조세호 응원 “공직자들도 사고 치고 출근”…이효리·양세찬도 언급(전문)

2.

설운도, 양평 대저택에 '숨겨진 재산' 공개...'싯가 수억원대' 명품 수석 컬렉션

3.

샤이니 키, '주사이모' 딸 돌잔치 참석했다..명품 선물까지 "고마워 그저"

4.

'KBS 아나운서' 엄지인, 제2의 이효리 꿈꾼다..."가수 도전" 선언

5.

'이혼' 홍진경, 아이러니한 근황…'커플팔찌' 모델 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

'초대박!' 송성문에게 관심보이는 팀=최소 5개, 이 분위기면 1주일 안에 결판 난다. 200억 계약 탄생임박

2.

'배구 명가'의 충격적 추락...삼성화재, 우리카드에 패하며 창단 최다 9연패 '눈물' [대전 현장]

3.

[현장분석] 최준용 복귀 KCC, 정관장 103대76, 27점 차 대파. 왜 최준용은 KCC '여백의 미'를 더욱 강화했나

4.

"충격" 맨유 에이스 처참한 현실, 2억 5000만 파운드 3중 거래 준비→단 '7000만 파운드' 매각 고려

5.

창단 최다 9연패 치욕...김상우 감독 "나와서 안될 엉뚱한 실수, 너무 많았다" [대전 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'초대박!' 송성문에게 관심보이는 팀=최소 5개, 이 분위기면 1주일 안에 결판 난다. 200억 계약 탄생임박

2.

'배구 명가'의 충격적 추락...삼성화재, 우리카드에 패하며 창단 최다 9연패 '눈물' [대전 현장]

3.

[현장분석] 최준용 복귀 KCC, 정관장 103대76, 27점 차 대파. 왜 최준용은 KCC '여백의 미'를 더욱 강화했나

4.

"충격" 맨유 에이스 처참한 현실, 2억 5000만 파운드 3중 거래 준비→단 '7000만 파운드' 매각 고려

5.

창단 최다 9연패 치욕...김상우 감독 "나와서 안될 엉뚱한 실수, 너무 많았다" [대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.