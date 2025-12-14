박나래 "연하남에 다 퍼주고 버림받아"..'3억4천' 회삿돈 송금 의혹에 연애사 재조명

[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 박나래가 전 남자친구에게 회사 명의 계좌에서 3억여원을 송금했다는 의혹을 받는 가운데, 박나래의 과거 연애 관련 발언이 재조명되고 있다.

박나래는 지난달 방송된 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서 씁쓸했던 과거 연애를 회상했다.

당시 방송에서 박나래는 돌아가신 조부모님 댁에서 함께 지냈던 진돗개 '복돌이'를 집으로 데려와 함께 지내는 모습을 보여줬다.

박나래는 복돌이 훈련을 위해 선생님을 집으로 초빙했다.

그런데 훈련사는 반려견에게 지나치게 관대한 박나래를 향해 "모든 걸 다 해주는 보호자가 되면 안된다. 단호할 때는 단호해야 한다. 밀당을 해야한다. 절대 복돌이한테 발목 잡히면 안된다"고 조언했다.


이를 들은 박나래는 "내가 그게 안 된다. 제일 못하는 게 밀당이다. 밀당이 됐으면 시집을 갔겠지"라고 한탄했다. 이어 "내 인생 가치관을 바꿔야 할 것 같다"며 "발목 잡히는게 내 특기다. 다 퍼주고, 버림받는다. 특히 연하남에 약하다"라고 지난 연애를 회상했다.

그러면서 "나는 당기고 당기기만 했다. 평생 밀어본 적이 없다. 근데 사람이랑도 못 해 본 밀당을 강아지랑 해야한다니"라고 당황해하는 모습을 보였다.

한편 박나래는 전 매니저에 대한 갑질 의혹에 휩싸여 방송 활동을 중단했다.


전 매니저들은 술자리 강요, 안주 심부름, 파티 뒷정리 등을 이유로 24시간 대기하며 괴롭힘과 폭언을 당했다고 주장했다. 또 대리처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등도 주장, 박나래를 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이후 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다.

또 매니저들은 박나래가 전 남자친구를 소속사 직원인 것처럼 허위 등재한 후 올해 1월부터 11월까지 총 4400여만원을 지급했다고도 주장했다. 뿐만 아니라 지난 8월에는 전 남자친구의 전세보증금을 마련하기 위해 3억원을 회사 명의 계좌에서 송금했다며 횡령 의혹도 제기했다.

더불어 박나래가 매니저들과 달리 본인 어머니와 전 남자친구는 '4대 보험'에 가입시켰다는 의혹도 불거졌다.

