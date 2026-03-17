박신양, 극심한 생활고 고백 "아파트서 쫓겨날 뻔, 영양실조도 걸려" ('옥문아')

기사입력 2026-03-17 11:41


박신양, 극심한 생활고 고백 "아파트서 쫓겨날 뻔, 영양실조도 걸려" (…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 박신양이 러시아 유학 당시 아찔했던 이야기를 꺼냈다.

오는 목요일(19일) 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 연기와 그림을 넘나드는 31년 차 배우 박신양이 출연한다.

이날 방송에서는 박신양 덕분에 김은희 작가의 첫 드라마 작품인 <싸인>이 편성된 사실이 밝혀져 눈길을 끈다. 당시 신인이었던 김은희 작가의 <싸인>은 편성을 앞두고 위기를 겪었으나, 박신양이 캐스팅된 후 곧바로 편성 확정이 되며 세상에 나올 수 있었다고. 박신양은 당시 <싸인> 연출이 장항준 감독이었다며, "제작 도중 장항준 감독이 다른 감독으로 교체됐다"라고 폭탄 발언해 모두를 놀라게 했는데. 최근 <왕과 사는 남자>로 '1200만 거장'으로 거듭난 장항준이 돌연 <싸인> 연출직을 내려놓은 사연은 본 방송을 통해 공개될 예정.


박신양, 극심한 생활고 고백 "아파트서 쫓겨날 뻔, 영양실조도 걸려" (…

박신양, 극심한 생활고 고백 "아파트서 쫓겨날 뻔, 영양실조도 걸려" (…
이어 박신양은 드라마 <싸인>의 법의학자 역할을 위해 50구 이상의 시신 부검 과정을 직접 지켜봤다고 털어놔 모두를 놀라게 했다. 촬영 전 자신의 캐릭터에 대한 사전 조사를 확실히 하는 편이라고 밝힌 박신양은 무려 50구에서 100구 가량의 시신 부검에 참관하는가 하면, 현장 검안까지 따라나섰다고 밝혔는데. "부검 참관을 다녀온 날에는 마시지도 못하는 술이 생각날 정도였다"라며 고충을 드러내기도 했다.

한편, 소련 붕괴로 대혼란의 시대였던 러시아로 연기 유학을 떠난 박신양의 험난한 러시아 생존기도 공개된다. 러시아 유학생 시절, 박신양은 "당시 치안이 극도로 안 좋았던 시기라 내게 칼을 들이민 사람도 있었다"라며 아찔한 유학 생활기를 밝혀 충격을 안긴다. 이어 유학 자금이 떨어져 러시아에서 극심한 생활고에 시달렸다고 밝힌 박신양은 아파트에서 쫓겨날 뻔하는가 하면, 연기에 몰두하다 영양실조에 걸려 쓰러졌던 일화도 털어놓는다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 고모·삼촌과 만났다..."둘도 아니고 하나밖에 없는 조카"

2.

이영자, 故최진실 죽음에 자책 "마지막 갈 때도 도움이 안 됐다"

3.

[전문] “잠시 떠났던 아이 다시 찾아와” 김기리♥문지인 임신 고백

4.

'결혼 19년차' 유재석, 유부남의 생존법 "아빠는 힘없어, 엄마 말 들어야" ('틈만나면,')

5.

장효인, 故박지선 모녀 생각에 눈물 "어머님도 살가우신 분, 비보 접하고 퇴사"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 고모·삼촌과 만났다..."둘도 아니고 하나밖에 없는 조카"

2.

이영자, 故최진실 죽음에 자책 "마지막 갈 때도 도움이 안 됐다"

3.

[전문] “잠시 떠났던 아이 다시 찾아와” 김기리♥문지인 임신 고백

4.

'결혼 19년차' 유재석, 유부남의 생존법 "아빠는 힘없어, 엄마 말 들어야" ('틈만나면,')

5.

장효인, 故박지선 모녀 생각에 눈물 "어머님도 살가우신 분, 비보 접하고 퇴사"

스포츠 많이본뉴스
1.

'지성아 우리집 죽이지?' 연봉 700억, 한때 메날두보다 많이 벌었던 박지성 절친, 중국 돈이 최고였다...미친 대저택 화제

2.

'다저스가 이럴수가' 충격 大참사! 10점→9점→5점 주고 9-24 대패. 김혜성은 1안타 2득점[MLB]

3.

'33승 실종' 한화, 155㎞ 새 얼굴 심상치 않다…또 하나의 역수출 신화 쓰나

4.

'150㎞ 강속구 잊어라' 첫 선발에 홈런&3안타 실화다…'A급 잠재력'에 선배들 조언도 한가득, "야수 전향 후회 없죠"

5.

중압감 이겨내면 길이 열린다, 요미우리 루키가 64년 만에 개막전 선발 등판, 최강 한신 3관왕 에이스와 맞대결[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.