박신양, 극심한 생활고 고백 "아파트서 쫓겨날 뻔, 영양실조도 걸려" ('옥문아')

오는 목요일(19일) 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 연기와 그림을 넘나드는 31년 차 배우 박신양이 출연한다.
이날 방송에서는 박신양 덕분에 김은희 작가의 첫 드라마 작품인 <싸인>이 편성된 사실이 밝혀져 눈길을 끈다. 당시 신인이었던 김은희 작가의 <싸인>은 편성을 앞두고 위기를 겪었으나, 박신양이 캐스팅된 후 곧바로 편성 확정이 되며 세상에 나올 수 있었다고. 박신양은 당시 <싸인> 연출이 장항준 감독이었다며, "제작 도중 장항준 감독이 다른 감독으로 교체됐다"라고 폭탄 발언해 모두를 놀라게 했는데. 최근 <왕과 사는 남자>로 '1200만 거장'으로 거듭난 장항준이 돌연 <싸인> 연출직을 내려놓은 사연은 본 방송을 통해 공개될 예정.
이어 박신양은 드라마 <싸인>의 법의학자 역할을 위해 50구 이상의 시신 부검 과정을 직접 지켜봤다고 털어놔 모두를 놀라게 했다. 촬영 전 자신의 캐릭터에 대한 사전 조사를 확실히 하는 편이라고 밝힌 박신양은 무려 50구에서 100구 가량의 시신 부검에 참관하는가 하면, 현장 검안까지 따라나섰다고 밝혔는데. "부검 참관을 다녀온 날에는 마시지도 못하는 술이 생각날 정도였다"라며 고충을 드러내기도 했다.
한편, 소련 붕괴로 대혼란의 시대였던 러시아로 연기 유학을 떠난 박신양의 험난한 러시아 생존기도 공개된다. 러시아 유학생 시절, 박신양은 "당시 치안이 극도로 안 좋았던 시기라 내게 칼을 들이민 사람도 있었다"라며 아찔한 유학 생활기를 밝혀 충격을 안긴다. 이어 유학 자금이 떨어져 러시아에서 극심한 생활고에 시달렸다고 밝힌 박신양은 아파트에서 쫓겨날 뻔하는가 하면, 연기에 몰두하다 영양실조에 걸려 쓰러졌던 일화도 털어놓는다.