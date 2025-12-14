설운도, 양평 대저택에 '숨겨진 재산' 공개...'싯가 수억원대' 명품 수석 컬렉션

기사입력 2025-12-14 17:52


[스포츠조선 김수현기자] 가수 설운도가 싯가 수억원대의 '돌 박물관' 집을 공개했다.

14일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 엄지인이 노래 레슨을 위해 설운도를 찾아갔다.

엄지인은 김진웅, 남현종 아나운서 후배들을 이끌고 양평으로 향했다. 엄보스의 전화를 받은 사람은 한국 가요계 레전드, 가수 설운도였다. 임영웅, 우연이 등에게 히트곡을 준 원조 싱어송라이터이기도 했다.

엄지인은 "저를 제자로 거두어 주세요"라며 큰 절까지 올리며 예의를 표했다. 설운도는 "우리 집이 세 분이 와서 환해졌다"라며 반겼다.

'아침마당'을 통해 베스트 프렌드가 됐다는 두 사람. 설운도는 엄지인의 팬미팅에 화환까지 보내줬다고. 설운도는 "유일하게 '도전! 꿈의 무대'에서 엄지인이 좋아하는 가수가 저다"라고 자랑했다.

트로트 가수로 첫 발을 내디딘 설운도의 아들 이승현은 아버지가 작곡한 '오피스텔'로 컴백했다고. 설운도는 "세계적으로 아파트가 유행하니까 '오피스텔'을 냈다"라며 너스레를 떨었다. 이에 남현종은 "제가 오피스텔 살다가 전세 사기로 6천만 원을 날렸다"라고 씁쓸해 했다.

설운도는 방 한 칸을 가득 채운 수석을 자랑했다. '수석 마니아'라는 설운도의 집에는 어마어마한 수석들이 꽉 차 있었다.


발 미딜 틈이 없는 돌 하우스. 엄지인은 "수석이 여기에만 있는 게 아니지 않냐"라 물었고 설운도는 "또 다른데도 있다"라고 끄덕였다. 김숙은 "살림집이 아니라 돌 집이다"라고 감탄했다.


엄지인은 "돌에서 한기가 나와서 너무 춥다"라며 설운도의 집을 설명했다. 자연 그대로의 모습을 가지고 있는 수석들.

오팔, 에메랄드 원석들도 많았다. 금처럼 번쩍이는 황철석까지. 엄지인은 "에메랄드가 제일 비싼 게 아니다. 화석도 있다"라 했다.

신기한 돌에 김진웅이 손을 뻗자 설운도는 "이건 절대 만지면 안된다"라며 정색했다. 그는 "물을 뿌리면 돌의 색이 살아난다. 손으로 만지만 손 기름 때문에 물이 안 먹는다"라 했다.

설운도는 '가장 비싼 돌'에 "가격은 말할 수 없다"면서 "우리가 말하는 최고가는 억대가 넘는다"라 해 모두를 놀라게 했다. 다영은 "나 오늘부터 돌캐러 가야겠다"라고 결심해 웃음을 자아냈다.


인도네시아에서 왔다는 작은 돌에 대한 감정가 퀴즈. 설운도는 "200만 원이다"라 밝혔다. 그런 돌이 수십개가 있는 설운도의 집.

"부인께서는 수석 모으는 걸 좋아하냐"는 질문에 설운도는 "우리 아내는 돌하고 나를 같이 내쫓고 싶다더라. 아내 얘기를 하면 내가 위축이 된다. 어렵다"라며 머쓱해 했다.

계속되는 돌 설명에 김진웅은 "언제 레슨을 하냐"라 물었고 설운도는 "성격이 급하다. 우리집에 오면 이틀 정도는 날짜를 잡아야지. 이런 식으로 빨리 끝내라 하면 굉장히 섭섭하다"라고 삐지기까지 했다.

shyun@sportschosun.com

