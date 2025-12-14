'압도적 1위 유출' KIA, 롯데와 트레이드 한 수 되나…"언제든지 빈…

|
[스포츠조선 김민경 기자] "선수들에게 언제든지 빈틈이 나면 갈 수 있다고 강조하고 있다."
고 코치는 "이범호 감독님께서 내가 어렸을 때 다른 팀에서 내가 하는 야구를 많이 보셨다. 나는 상대방에 조금 빈틈이 있을 때 한 베이스를 더 가는 그런 선수였다는 이미지가 있다 보니 선수들에게도 그런 메시지를 주려고 한다. 항상 준비할 수 있고, 언제든지 빈틈이 나면 갈 수 있다고 선수들에게 강조하고 있다. 감독님께서도 그걸 원하시고, 그런 방향으로 선수들과 준비하고 있다"고 밝혔다.
하지만 지난해 40도루를 기록한 김도영의 빠른 발을 활용하지 못하면, 그만큼 상대 배터리를 압박할 기회가 줄어드는 것도 사실이다. KIA는 올해 뛰는 김도영의 부재를 뼈저리게 느꼈고, 선수 본인도 알고 있기에 이범호 감독의 우려에도 적극적으로 뛰려다 탈이 났다.
주전 선수 가운데 두 자릿수 도루를 기록할 수 있는 선수는 김도영을 제외하면 김호령뿐이다. 지금으로선 새 외국인 타자가 소크라테스처럼 뛰어주거나 젊은 선수들이 성장하길 기다릴 수밖에 없다.
고 코치는 마무리캠프에서 처음 KIA 선수들과 호흡한 뒤 "사실상 주전 선수들이 잘해줘야 하는데, 1군을 오가는 1.5군 선수들이 빨리 커 줘야 1군이 더 강해진다고 생각한다. 마무리캠프에 함께한 선수들이 빨리 올라와 줘야 한다. 모든 선수들이 잘해 줬으면 좋겠지만, 박정우나 박재현, 박민, 김규성 이런 선수들이 주루 쪽으로는 더 성장해서 도움이 됐으면 하는 바람"이라고 했다.
고 코치는 2023년 두산 코치 마지막 해에 팀 도루 2위(133개)를 이끈 경험이 있다. 그해 베테랑 정수빈이 도루 39개로 리그 1위를 차지했고, 또 다른 양의지도 8개를 기록할 정도로 기회가 있으면 활발히 뛰는 야구를 했다. 승리를 위해 한 베이스 더 움직이자고 강조한 결과였다.
고 코치는 "프로는 성공과 실패 2개뿐이라고 생각한다. 성공을 하기 위해서 첫 번째로는 강한 정신이 있어야 한다. 상대를 이겨야 하는 게 프로이기에 이기려고 하는 정신을 심어주고 싶다"고 강조했다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com