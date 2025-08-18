"후지나미 강속구에 맞으면 선수 생명 위험" 주니치 구단 사상 최초로 1…

스포츠조선

기사입력 2025-08-18 10:35


17일 주니치전에 첫 선발등판한 후지나미. 사진출처=스포츠닛폰

후지나미는 17일 주니치전에 첫 선발등판해 5이닝 1실점했다. 스트라이크 비율이 70%에 육박할 정도로 안정적인 투구를 했다. 사진캡처=요코하마 베이스타즈 SNS

우려했던 제구 난조도 없었고, 갑자기 무너지지도 않았다.

3년 만에 일본으로 돌아온 우완 후지나미 신타로(31)가 성공적인 복귀전을 치렀다. 요코하마 베이스타즈 소속으로 17일 주니치 드래곤즈와 나고야 원정경기에 첫 선발 등판해 5이닝 1실점했다. 5안타-1볼넷을 내주고 삼진 5개를 잡았다. 2022년 9월 23일 한신 타이거즈 소속으로 히로시마 카프를 상대한 후 1059일 만의 정규시즌 등판이었다.

2-1 리드 상황에서 승리투수 요건을 갖추고 교체. 구원진이 후지나미의 통산 58번째 승리를 지켜주지 못했다. 2-4 역전을 허용한 요코하마는 8회 4-4 동점을 만들고, 연장 12회 추가점을 뽑았다. 5대4 역전승을 거두고 4연승을 달렸다. 센트럴리그 2위 요미우리 자이언츠에 반 게임차로 따라붙었다.

한신에서 활약하던 후지나미는 2023년 포스팅 시스템을 통해 메이저리그에 도전했다. 첫해 오클랜드 애슬레틱스에서 시작해 볼티모어 오리올스에서 시즌을 마쳤다. 오클랜드에서 선발로 7경기를 던지고, 불펜으로 밀려났다. 총 64경기에 나가 7승8패5홀드2세이브-평균자책점 7.18을 기록했다.

고질적인 제구 문제로 지난 두 시즌 동안 메이저리그에 오르지 못했다. 지난겨울 시애틀 매리너스와 마이너리그 계약을 했다. 트리플A에서 빅리그 승격을 노렸으나 실패했다. 지난 6월 17일 자유계약으로 풀린 뒤 고민하다가 일본 복귀를 결정했다. 요코하마가 적극적으로 손을 내밀었다.

후지나미는 1군 합류에 앞서 마지막 2군 경기에서 부진했다. 3⅓이닝을 던지면서 4사구 7개를 내줘 우려를 샀다. 첫 등판 경기에서 불안감을 잠재웠다.


시애틀에서 방출된 후지나미는 지난달 요코하마와 계약했다. 3년 만에 일본프로야구에 복귀했다. 사진캡처=요코하마 베이스타즈 SNS
이날 주니치는 1~9번, 전체를 좌타자로 채웠다. 구단 역사상 처음이라고 했다. 후지나미는 제구가 안 좋아 우타자 상대로 사구가 많다. 최고 시속 160km 강속구에 맞아 선수 생명이 끝날 수도 있다. 이노우에 가즈키 주니치 감독은 "부상자를 내고 싶지 않았다. 베스트 라인업으로 나설 수 없었다"라고 했다. 후지나미로선 굴욕적인 말이다. 이날 우타자인 4번 호소카와 세이야는 7회 대타로 출전했다.

후지나미는 2회 5~6번에게 연속안타를 맞고 무사 1,3루에 몰렸다. 내야 땅볼로 1실점했다. 1회 1안타를 포함해 안타 3개 모두 시속 150km대 직구를 맞았다. 일본언론은 이후 후지나미가 새로운 투구 패턴으로 전환했다고 전했다. 슬라이더와 컷패스트볼로 스트라이크를 잡고 헛스윙을 유도했다. 4회 1사 1,3루 위기에서 스플리터를 던져 병살을 기록했다. 미우라 다이스케 감독은 "잘 승부했고 필사적으로 잘 버텼다"라고 칭찬했다.


일본언론은 후지나미가 2020년 7월 30일 야쿠르트 스왈로즈전에서 8명의 좌타자를 상대했다고 했다. 당시 후지나미는 7이닝 4실점하고 패전투수가 됐다.


후지나미는 2023년 오클랜드, 볼티모어 소속으로 메이저리그 마운드에 올랐다. 이후 뉴욕 메츠, 시애틀 매리너스와 마이너리그 계약을 하고 빅리그 승격을 노렸으나 실패했다. 스포츠조선 DB
86개 투구 중 스트라이크가 68%. 최고 시속 156km까지 나왔다. 그는 스트라이크존만 생각하면서 심플하게 던졌다고 했다.

다음 경기가 궁금하다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.co

