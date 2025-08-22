'대반전' 후반기 OPS 1위가 이 선수라고? 유격수 골글 전쟁 이미 끝…

|
[스포츠조선 나유리 기자]후반기 OPS 1위 타자. 안현민도, 양의지도, 송성문도 아니다. 바로 NC 다이노스 유격수 김주원이다.
20일 경기에서는 패색이 짙던 NC가 김주원의 홈런으로 추격을 시작해 3대4, 턱 밑까지 추격하며 무력한 패배를 막았다. 그리고 21일 경기에서는 3-4로 지고있던 NC가 김주원의 역전 투런 홈런으로 전세를 뒤집었고, 이후 8회에 터진 서호철의 결승 투런 홈런까지 앞세워 7대5 승리할 수 있었다.
|
후반기 활약을 앞세워 시즌 전체 성적도 급상승했다. 8월 월간 타율 4할2푼4리(66타수 28안타)를 기록 중인 그의 시즌 타율은 2할9푼9리. 이제 3할 진입이 코앞이고, 시즌 OPS도 0.832까지 올랐다. 전반기 부진을 충분히 만회할 수 있는 성적이다.
|
그러나 올해는 분위기가 다르다. 김주원이 박찬호, 박성한을 제치고 치고 올라서는 모습이다. 현재 규정 타석을 채운 유격수는 박찬호 박성한 이재현 김주원 딱 4명. 그중 성적이 가장 월등한 선수는 김주원이다. 두자릿수 홈런은 김주원과 이재현(11개) 2명 뿐이고, 타율이나 OPS 등 그 외 거의 모든 부분에서 김주원이 가장 앞선다. 32개의 도루를 성공 중인 김주원은 이 부문에서도 리그 3위를 기록 중이다.
딱 하나 있다면 수비 실책. 24개의 실책으로 리그 1위. 이재현이 20실책으로 2위다. 반면 박찬호와 박성한은 14개를 기록 중이다.
하지만 시즌 끝까지 지금의 타격감과 성적을 유지한다면, '장타력과 도루 능력을 겸비한 스위치 타자 유격수'라는 자신의 확실한 정체성이 골든글러브 경쟁에서도 더욱 가치있게 빛날 수밖에 없다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com