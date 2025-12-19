전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 시술 아냐" [전문]

최종수정 2025-12-19 13:17

전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 …

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 전현무 측이 차 안에서 링거를 맞는 모습에 대해 즉각 해명했다.

전현무 소속사 SM C&C 측은 19일 "전현무는 당시 목 상태가 좋지 않아, 병원에서 담당 의사의 진료와 처방을 받아 치료를 받았다. 촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사의 판단 하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정의 일부가 방송에 노출된 것"이라고 설명했다.

소속사 측은 "처치의 마무리를 제외한 모든 의료 행위는 병원 내에서 의료진의 판단 및 처방에 따라 진행되었다. 의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다"며 "사실과 다른 오해가 확산되지 않도록, 근거 없는 추측과 왜곡된 해석에 대해 자제를 부탁드린다"고 덧붙였다.


전현무, '차량 링거' 사진에 즉각 해명 "의료진 처방 따른 것, 불법 …
최근 온라인 커뮤니티에는 2016년 방송된 MBC '나혼자산다' 속 사진 한 장이 급속도로 퍼지고 있다. 해당 사진은 차 안에서 링거를 맞는 전현무의 모습.

앞서 박나래로부터 시작된 '주사이모 게이트'가 확산되며 전현무 역시 연루된 것이 아니냐는 의혹이 퍼졌으나 전현무 측은 이를 즉각 부인했다.

한편, 박나래가 '주사 이모'로 불리는 A씨에게 수면제, 항우울제 등의 약을 공급 받고 링거를 맞는 등의 불법 의료 행위를 받았다는 의혹이 불거졌다. 이후 샤이니 키, 입짧은햇님 등 방송인들도 A씨에게 불법 의료 행위를 받았다는 의혹이 나왔고, 이에 세 사람은 모두 출연 중이던 방송에서 하차했다.

wjlee@sportschosun.com

다음은 전현무 측 입장 전문


안녕하세요. 방송인 전현무의 소속사 SM C&C입니다.

최근 온라인상에서 확산되고 있는 과거 방송 장면과 관련하여 사실관계를 정확히 하기 위해 다음과 같이 입장을 밝힙니다.

거론되고 있는 장면은 2016년 '나 혼자 산다' 방송분입니다. 전현무는 당시 목 상태가 좋지 않아, 병원에서 담당 의사의 진료와 처방을 받아 치료를 받았습니다. 촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사의 판단 하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정의 일부가 방송에 노출된 것입니다.

처치의 마무리를 제외한 모든 의료 행위는 병원 내에서 의료진의 판단 및 처방에 따라 진행되었습니다. 의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없습니다.

현재 제기되고 있는 의혹은 당시의 전체적인 상황과 맥락이 충분히 전달되지 않은 상황에서, 일부 장면이 온라인에서 거론되며 비롯된 오해임을 말씀드립니다.

이와 관련해 사실과 다른 오해가 확산되지 않도록, 근거 없는 추측과 왜곡된 해석에 대해 자제를 부탁드립니다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

윤석화, 뇌종양 투병 중 별세…항암 거부하며 "일주일 살더라도 나답게"

3.

현역 연예인 최초 사형 집행..中 30대 男배우 장이양 총살형 ‘1년 전 충격 사건’

4.

탁재훈, 럭셔리 제주 집 공개...'돌싱포맨' 폐지 심경 밝힌다 ('미우새')

5.

배삼룡 아들 배동진, 유산 못 받은 이유가..“다 쓰고 돌아가셔” (특종세상)

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

윤석화, 뇌종양 투병 중 별세…항암 거부하며 "일주일 살더라도 나답게"

3.

현역 연예인 최초 사형 집행..中 30대 男배우 장이양 총살형 ‘1년 전 충격 사건’

4.

탁재훈, 럭셔리 제주 집 공개...'돌싱포맨' 폐지 심경 밝힌다 ('미우새')

5.

배삼룡 아들 배동진, 유산 못 받은 이유가..“다 쓰고 돌아가셔” (특종세상)

스포츠 많이본뉴스
1.

'김혜성 월드시리즈 우승 보너스만 7억 받는다' 이래서 대감집이 좋구나

2.

23년,29년,31년만에 황금장갑 받았는데... 여전히 31년,24년,15년간 못받은 포지션있다니. LG 황금시대에 결실맺을까

3.

"토트넘 상대하고 싶지 않았다" 손흥민 초대박! 빅클럽 못 간 이유 전격 공개…벽화로도 부족→'레전드' 동상 세워야 '감동' 물결

4.

"메시는 메시, 나는 나" '50년' 한번 등장 미친 재능! 야말, 드디어 지존과 정면 충돌…스페인-아르헨 '피날리시마', 내년 3월 열린다

5.

"1도움→1PK 유도" '바뮌 저격' 이재성 또 원맨쇼, 삼순스포르 2-0 제압…마인츠 사상 첫 16강 진출 선물

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.