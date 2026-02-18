폐암 넘긴 이혜영, 또 건강 이상 "후유증에 눈주위 림프 말썽"
[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이혜영이 전시회를 앞두고 눈 주위 염증으로 고생 중인 근황을 전했다.
이혜영은 최근 자신의 SNS에 "전시 준비도 거의 마무리가 돼 가고 떨리는 마음으로 25일을 기다리고 있다"고 밝혔다. 이어 "너무 열심히 해서 그런지 눈두덩이에 염증이 생겼다"며 "서울에서 많이 고치고 왔다고 생각했는데 다시 눈 주위 림프가 말썽을 부리는 것 같다"고 털어놨다.
공개된 사진 속 이혜영은 블랙 모자와 재킷을 착용한 채 휴대전화를 들고 셀카를 찍고 있는 모습이다. 차분한 미소를 짓고 있지만, 그는 "운 게 아니라 눈이 많이 부은 것"이라며 팬들의 걱정을 의식한 듯 덧붙였다. 또 "절 만나시면 너무 놀라지 마세요"라고 적으며 솔직한 근황을 전했다.
특히 그는 "큰 병을 이기고 나니 후유증과 합병증이 좀 있다"며 건강 상태를 언급했다. 그러면서도 "여러분은 꼭 건강하세요"라고 팬들에게 당부해 뭉클함을 안겼다.
앞서 이혜영은 지난 2021년 폐암 초기 진단을 받고 투병하기도 했으며, 최근에는 담석증으로 응급실을 가기도 했다.
한편, 이혜영은 2011년 1살 연상의 사업가와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다. MBN 예능 프로그램 '돌싱글즈' MC로 활약했다.
