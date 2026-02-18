"아름다움에 압도됐다" 비주얼 폭발 韓 컬링에 日 감탄 또 감탄→벤치에 앉은 김수지에 "압권의 존재감"

최종수정 2026-02-18 17:25

"아름다움에 압도됐다" 비주얼 폭발 韓 컬링에 日 감탄 또 감탄→벤치에 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"아름다움에 압도됐다" 비주얼 폭발 韓 컬링에 日 감탄 또 감탄→벤치에 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]일본의 시선은 리저브석으로 향했다.

대한민국 컬링 여자대표팀이 '세계 1위' 스위스에 고개를 숙였다. 한국은 17일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 스위스와의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 7차전에서 5대7로 패했다.

스위스는 한국이 콕 집어 경계한 강적이었다. 스위스는 세계랭킹 1위로 한국(3위)보다 높다. 대회 전 설예은은 "다 중요하지만 우리의 라이벌인 캐나다와 스위스를 예선에서 잡아야 플레이오프에서도 승리할 수 있을 것 같다. 몇 승을 하든 상관없고, 어떻게든 올라가서 금메달을 따는 명장면을 남기고 싶다"고 말했다.

한국은 변화를 가지고 갔다. 설예지가 처음으로 경기에 나섰다. 대신 김수지가 벤치에서 경기를 지켜봤다. 1엔드, 한국이 후공의 이점을 앞세워 1점을 챙겼다. 스위스가 곧바로 반격했다. 후공 상황에서 3점을 쓸어 담았다. 한국은 차근차근 따라붙었다. 3엔드 후공 상황에서 1점, 4엔드 선공에서 1점을 스틸(선공인 팀이 득점)하며 3-3 동점을 만들었다. 5엔드는 그 누구도 득점하지 못했다. 다만, 스위스가 '블랭크 엔드'로 마치며 6엔드 후공권을 챙겼다.


"아름다움에 압도됐다" 비주얼 폭발 韓 컬링에 日 감탄 또 감탄→벤치에 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"아름다움에 압도됐다" 비주얼 폭발 韓 컬링에 日 감탄 또 감탄→벤치에 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
스위스가 후공권을 가진 6엔드에서 1점을 챙겼다. 2번 스톤 위치가 애매했지만, 위치 체크 결과 한국이 우위를 점하며 1실점으로 막았다. 그러나 한국은 후공 상황이던 7엔드에도 상대에 1점을 허용하며 3-5로 밀렸다.

포기는 없었다. 한국은 후공 상황이던 8엔드에서 마지막에 완벽한 샷으로 1점을 얻었다. 스위스는 9엔드 후공 기회를 놓치지 않았다. 마지막 샷으로 한국의 스톤을 모두 걷어내며 2점을 챙겼다.

한국이 4-7로 밀린 채 시작한 10엔드. 치열한 두뇌 싸움이 벌어졌다. 한국은 트리플 아웃(스톤 3개 제거)을 성공하며 매섭게 추격했다. 그러나 스위스는 마지막 스톤으로 더블 아웃(스톤 2개 제거)을 완성하며 승리를 챙겼다. 한국이 5대7로 패했다.

컬링 여자대표팀의 미모에 반한 일본은 벤치에 앉은 김수지를 주목했다. 일본의 데일리는 '아름다움에 압도됐다'며 '김수지가 코치석에서 압권의 존재감을 과시했다'고 했다. 데일리는 SNS 반응을 전했는데 일본 네티즌은 '김수지가 왜 안나왔지?', '귀엽다', '아름다움에 압도된다' 등의 반응을 보였다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 돌연 하차한 전말…"정신 바짝 차리겠다"

2.

폐암 넘긴 이혜영, 또 건강 이상 "후유증에 눈주위 림프 말썽"

3.

'충주시 홍보대사' 박정민, '충주맨' 사직에 솔직한 심경.."나는 홍보대사 시키고 본인은 사직"

4.

랄랄, 다이어트 폭망 '73kg→76kg' 인증 "배고팠을 뿐"

5.

[공식] '왕의 남자'·'좀비딸'보다도 빠르다..'왕과 사는 남자' 400만 관객 돌파

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 스토리]日 피겨 금메달 스타 '감동 실화' "평창올림픽 마치고 아르바이트 했었죠"…33살에 일본 첫 金→'눈물 펑펑'

2.

"최가온 金에 눈물 뚝뚝" '스키여제' 울보 총장님이 설날 선수단에 공수한 K-나미김치 '품절대란'[밀라노 스토리]

3.

이젠 화도 안날 지경...오브라인까지 빠지면, 김택연-배찬승 중 누가 합류할까

4.

'미운오리' 그선수 맞아? → 알고보니 비밀무기…'이든 인생경기' 대한항공, OK저축은행 잡고 선두 맹추격 [인천리뷰]

5.

'韓 축구 초대박, 첫 경기부터 미쳤다' 1골-3도움 평점 10점 만점 대폭발! 손흥민, 몸풀듯 62분 출전.. LAFC 6-1 북중미챔피언스컵 대승

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 스토리]日 피겨 금메달 스타 '감동 실화' "평창올림픽 마치고 아르바이트 했었죠"…33살에 일본 첫 金→'눈물 펑펑'

2.

"최가온 金에 눈물 뚝뚝" '스키여제' 울보 총장님이 설날 선수단에 공수한 K-나미김치 '품절대란'[밀라노 스토리]

3.

이젠 화도 안날 지경...오브라인까지 빠지면, 김택연-배찬승 중 누가 합류할까

4.

'미운오리' 그선수 맞아? → 알고보니 비밀무기…'이든 인생경기' 대한항공, OK저축은행 잡고 선두 맹추격 [인천리뷰]

5.

'韓 축구 초대박, 첫 경기부터 미쳤다' 1골-3도움 평점 10점 만점 대폭발! 손흥민, 몸풀듯 62분 출전.. LAFC 6-1 북중미챔피언스컵 대승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.