"아름다움에 압도됐다" 비주얼 폭발 韓 컬링에 日 감탄 또 감탄→벤치에 앉은 김수지에 "압권의 존재감"

대한민국 컬링 여자대표팀이 '세계 1위' 스위스에 고개를 숙였다. 한국은 17일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 스위스와의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 7차전에서 5대7로 패했다.
스위스는 한국이 콕 집어 경계한 강적이었다. 스위스는 세계랭킹 1위로 한국(3위)보다 높다. 대회 전 설예은은 "다 중요하지만 우리의 라이벌인 캐나다와 스위스를 예선에서 잡아야 플레이오프에서도 승리할 수 있을 것 같다. 몇 승을 하든 상관없고, 어떻게든 올라가서 금메달을 따는 명장면을 남기고 싶다"고 말했다.
한국은 변화를 가지고 갔다. 설예지가 처음으로 경기에 나섰다. 대신 김수지가 벤치에서 경기를 지켜봤다. 1엔드, 한국이 후공의 이점을 앞세워 1점을 챙겼다. 스위스가 곧바로 반격했다. 후공 상황에서 3점을 쓸어 담았다. 한국은 차근차근 따라붙었다. 3엔드 후공 상황에서 1점, 4엔드 선공에서 1점을 스틸(선공인 팀이 득점)하며 3-3 동점을 만들었다. 5엔드는 그 누구도 득점하지 못했다. 다만, 스위스가 '블랭크 엔드'로 마치며 6엔드 후공권을 챙겼다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
스위스가 후공권을 가진 6엔드에서 1점을 챙겼다. 2번 스톤 위치가 애매했지만, 위치 체크 결과 한국이 우위를 점하며 1실점으로 막았다. 그러나 한국은 후공 상황이던 7엔드에도 상대에 1점을 허용하며 3-5로 밀렸다.
포기는 없었다. 한국은 후공 상황이던 8엔드에서 마지막에 완벽한 샷으로 1점을 얻었다. 스위스는 9엔드 후공 기회를 놓치지 않았다. 마지막 샷으로 한국의 스톤을 모두 걷어내며 2점을 챙겼다.
한국이 4-7로 밀린 채 시작한 10엔드. 치열한 두뇌 싸움이 벌어졌다. 한국은 트리플 아웃(스톤 3개 제거)을 성공하며 매섭게 추격했다. 그러나 스위스는 마지막 스톤으로 더블 아웃(스톤 2개 제거)을 완성하며 승리를 챙겼다. 한국이 5대7로 패했다.
컬링 여자대표팀의 미모에 반한 일본은 벤치에 앉은 김수지를 주목했다. 일본의 데일리는 '아름다움에 압도됐다'며 '김수지가 코치석에서 압권의 존재감을 과시했다'고 했다. 데일리는 SNS 반응을 전했는데 일본 네티즌은 '김수지가 왜 안나왔지?', '귀엽다', '아름다움에 압도된다' 등의 반응을 보였다.