신지, '문제의 약과 사진' 후폭풍...결국 사과까지 "놀란 마음 진정하세요"

기사입력 2026-02-18 16:49


[스포츠조선 김수현기자] 그룹 코요태의 멤버 신지가 설날 조카와 찍은 '약과 사진'을 수습했다.

17일 신지는 "약과 사진에 놀란 분들이 많으신 듯하여 놀란 마음 진정시키시라고 셀카 올립니다 (더 놀라시면 곤란합니다)"라며 셀카 사진을 공개했다.


설날 당일 신지는 귀여운 조카와 함께 놀아주며 즐거운 시간을 가졌고, 함께 사진을 찍다 약과에 얼굴을 합성한 사진을 업로드 했다.

귀여운 사진이지만 얼굴만 클로즈업 된 다소 엽기적인 사진이 웃음을 자아냈다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼한다. 하지만 문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐다.

또한 유튜브 내에서의 태도도 논란이 됐다. 문원은 교제 전 딸 있는 돌싱남임을 밝히지 않은 점, 신지가 유명한 줄 몰랐다고 한 점, 전처에게 존칭을 쓰면서 7세 연상인 신지에게는 '이 친구'라고 부른 점 등으로 구설에 올랐다. 김종민과 빽가에게 나잇살을 언급하는 등 부적절한 언행으로 많은 지적을 받기도 했다.

이에 대해 신지는 "여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.

최근 신지는 "결혼 발표를 정식으로 하려 합니다"라며 "문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 합니다"라고 기쁜 소식을 알렸다.

