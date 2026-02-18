[공식] '왕의 남자'·'좀비딸'보다도 빠르다..'왕과 사는 남자' 400만 관객 돌파

1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화 '왕과 사는 남자'가 개봉 15일째인 18일 누적관객수 400만 명을 돌파했다.
이는 사극 최초로 천만 관객을 동원하며 신드롬을 불러일으켰던 '왕의 남자'(17일)보다 빠른 기록이다. 또한, 2025년 한국 영화 전체 박스오피스 1위를 차지한 '좀비딸'(17일)의 400만 관객 돌파 시점도 앞선다. 뿐만 아니라, '왕과 사는 남자' 는 6일 연속 일별 전체 박스오피스 1위를 수성, 2026년 최고 흥행작 다운 압도적인 저력을 보여주고 있다.
특히 '왕과 사는 남자'는 이재명 대통령 부부가 관람했다는 사실이 알려져 화제를 더하는 중이다. 이재명 대통령은 설날 당일 영부인 김혜경 여사와 용산 CGV를 방문해 영화 '왕과 사는 남자'를 관람한 것으로 알려졌다. 이재명 대통령은 영화 관람 전 엑스(X)에 "대한민국 문화의 힘! 영화 보러 왔습니다. 어디에서 무슨 영화를 보는지는 일단 비밀"이라는 글을 남겼고, 영화 관람 이후 청와대가 이재명 대통령이 관람한 작품명과 장소를 공개했다.
모두가 알고 있는 역사 속 숨겨진 단종의 이야기로 300만 관객의 마음속에 묵직한 감동을 남긴 영화 '왕과 사는 남자'는 극장에서 상영되고 있다.