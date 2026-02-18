'충주시 홍보대사' 박정민, '충주맨' 사직에 솔직한 심경.."나는 홍보대사 시키고 본인은 사직"

[스포츠조선 문지연 기자] 충북 충주시 홍보대사로 위촉된 배우 박정민이 '충주맨' 김선태 주무관의 사직에 심경을 밝혔다.
박정민은 17일 방송된 KBS 쿨FM '오마이걸 효정의 볼륨을 높여요'에 출연했다. 한 청취자는 이날 "충주시 홍보대사가 된 것을 축하한다. 충주 사람으로서 자랑스럽다"는 메시지를 보냈고, 박정민은 이 메시지에 "충주시 홍보대사가 됐다"며 웃은 뒤 "충주맨이 저를 홍보대사 시키고 본인은 사직서를 내셨다"는 농담섞인 심경을 고백했다.
이어 박정민은 "끄날 충주에 가서 유튜브도 찍고 충주 마스코트 그립톡도 붙여놨는데 정작 본인은 사직서를 내셨더라"며 발끈하는 등 장난스러운 반응을 보여주기도.
박정민은 3일 공개됐던 유튜브 채널 '충TV'의 영상에 출연해 김선태 주무관과 다양한 이야기를 나눴고, 이 과정에서 충주시 홍보대사를 제안받았다. 당시 박정민은 본적이 충주로, 부모님과 가족들이 충주에 거주 중이라는 사실을 고백하기도 했다. 장난처럼 이어진 제안이었지만, 박정민이 이를 받아들이며 공식 홍보대사가 됐다. 충주시는 12일 "박정민이 제안을 수락해 향후 2년간 충주시 홍보대사로 활동할 것"이라고 밝히기도 했다.
그러나 박정민에게 충주시 홍보대사를 제안했던 김선태 주무관은 사직 의사를 밝힌 뒤 장기 휴가에 들어간 상태다. 김선태 주무관은 자신의 사직을 둘러쌌던 정치적 행보, 내부 갈등설, 왕따설 등을 직접 부인하면서 "최근 제 퇴사와 관련해 여러 추측이 나오고 있다. 특히 일부에서 제기된 내부 갈등설은 사실이 아니다. 개인적인 목표 달성과 새로운 도전을 고민한 끝에 내린 결정이다. 특정 인물이나 조직과의 갈등 때문은 아니다. 확인되지 않은 추측으로 동료들이 공격을 받고 전체 공직자에 대한 비판으로 이어지는 것이 안타깝다"는 말을 남겼다.